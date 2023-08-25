Шпротов и зрелищ: как провести последние летние выходные в Калининграде

Как пели классики, лето — это «жаль, что только раз в год». И вот оно снова заканчивается, а «Новый Калининград» снова подсказывает приятные способы его проводить.

Попробовать бао со шпротами и прусские пироги

Городской пикник Kaliningrad Street Food пройдёт на площади у Дома Советов с 25 по 27 августа (0+). Как известно, легендарное здание уже начали разбирать, поэтому весьма вероятно, это последний гастрономический фестиваль на этом месте. На него пригласили много локальных проектов, так что можно будет попробовать сэндвичи с местной олениной, модернизированные прусские картофельные пироги, угря в японском стиле, люля-кебаб из рыбы, бао со шпротами и другие фантазии на тему балтийской кухни. Также в программе — лекции от «Хранителей руин» и Информационного центра по атомной энергии, фотовыставка о строительстве Дома Советов, выступления калининградских музыкантов и кинопоказы.

Послушать Дениса Мацуева под открытым небом

Фестиваль «Территория мира — Территория музыки» (0+) возвращается на остров Канта с 25 по 27 августа. В день открытия перед зрителями выступит скрипач Вадим Репин в сопровождении Российского национального оркестра, 26 августа — лауреаты международного конкурса им. Чайковского и всё тот же Российский национальный оркестр, а 27 августа фестиваль завершится выступлением под открытым небом, пожалуй, самого прославленного российского пианиста Дениса Мацуева. «Исполнить три концерта Петра Ильича Чайковского за один вечер или записать альбом неизданной музыки Сергея Рахманинова на личном инструменте композитора — на такое способен только Денис Мацуев», — уверяют организаторы.

Увидеть московские спектакли в калининградском театре

В последние годы фестиваль «Балтийские сезоны» усох до гастролей одной труппы (и по сути перестал быть фестивалем), но на этот раз до Калининграда всё же доехали несколько коллективов. В программе — крепкая русская классика в таком же классическом театральном исполнении: «Бешеные деньги» (16+) по Александру Островскому и вдохновлённый жизнью и творчеством Льва Толстого «Русский роман» (16+) Театра Маяковского, «Игроки» (16+) по комедии Николая Гоголя и «Старуха» (18+) по произведениям Даниила Хармса от Студии театрального искусства под руководством Сергея Женовача, а также четырёхчасовая драма «Бесы» (16+) по роману Федора Достоевского и «Мёртвые души» (16+) по одноимённой поэме и другим текстам Николая Гоголя из репертуара Театра Ленсовета. По словам художественного руководителя Калининградского драмтеатра Александра Федоренко, из-за усложнившейся логистики далеко не все театры сейчас готовы ехать в Калининград. «Это вынимание репертуара на какой-то большой период», — пояснил Александр Федоренко. Также он добавил, что сцена Калининградского драмтеатра «несоразмерна с ведущими площадками театров страны», поэтому гастрольные спектакли приходится выбирать из тех, что можно адаптировать к местной сцене.





Послушать рок на Октябрьском острове

В этом году музыкальный фестиваль После несколько месяцев скитаний (и ругани в интернете) «Кинрок» (18+) всё же осел на новом месте. пройдёт с 25 по 27 августа на Аллее Чемпионов на Октябрьском острове. «Сначала я расстроился из-за смены места проведения, но когда погрузился в творческую работу по созданию новой планировки фестиваля, понял, что „Кинрок“ действительно дорос до того, чтобы увеличивать поляну. Наше уютное место на Московском проспекте стало, к сожалению, маловато. Перенос места и даты нас очень сильно подорвал финансово, а у нас бюджетных денег нет никаких, две группы из хедлайнерского блока мы потеряли», — рассказывал «Новому Калининграду» организатор фестиваля Андрей Феоктистов. Время проведения «Кинрока»: 25 августа — с 14:00 до 23:00, 26 августа — с 13:00 до 23:00, 27 августа — с 13:00 до 23:00. Вход на фестиваль до 17 часов свободный. С 17 до 20 часов — 500 рублей, после 20 часов — 1000 рублей.

Увидеть исторические корабли на Преголе

Фестиваль «Водная ассамблея» (0+) пройдет в Калининграде 26 августа в 12:00. В этом году он будет посвящен 320-летию Балтийского флота и 305-летию Петровских ассамблей. «На водной глади совершат свои феерические полеты флайбордисты, парадным строем пройдут катера и исторические суда малой флотилии музея, а байдарки исполнят вальс на воде. Изюминка этого года — красавицы яхты из Калининграда и Петергофа», — рассказали в Музее Мирового океана. Также в программе — показ фильмов о флоте, море и музее, судомодельные мастер-классы, конкурсы, квизы и викторины, посвящённые истории флота.

Запустить воздушного змея на Куршской косе

В посёлке Лесной на Куршской косе устроят Фестиваль воздушных змеев (0+). Он пройдёт 26 августа с 12 до 16 часов. «Программа летнего семейного праздника включает конкурс самодельных воздушных змеев „Мотивы Куршской косы“, показательные выступления парапланеристов, кайтеров, слэклайнеров, открытую тренировку по начальной высотной подготовке, выступления и мастер-класс студии жонглирования и оригинального жанра Up!, творческие мастер-классы, танцевальный флешмоб, викторины и другие развлечения для детей и взрослых», — рассказали в национальном парке. Запускать воздушных змеев будут на пляже. Также праздничные площадки разместятся на променаде посёлка и в парк-отеле «Маяковский».





Увидеть людей, скачущих на деревянной палке с лошадиной головой

В конно-спортивном комплексе «Беккер» в Янтарном пройдёт фестиваль «Лошади янтарного края» (0+). С 24 по 27 августа здесь можно будет наблюдать соревнования по конкуру, чемпионат спортивных лошадей по рабочим качествам, выставку пород, показательные выступления спортсменов и коневладельцев, а также состязания по хоббихорсингу — не так давно скачки на деревянной палке с лошадиной головой покорили интернет. Движения спортсменов повторяют схемы настоящих манежных езд, а на соревнованиях учитывается скорость. Согласитесь, такое не могло не стать хитом в тик-токе.

Бесплатно сходить в кино

«Ночь кино» — ежегодная всероссийская акция, в рамках которой можно бесплатно посетить кинотеатр. В этом году в программе — «Чебурашка» (6+) Дмитрия Дьяченко, «Вызов» (12+) Клима Шипенко (тот самый фильм, ради которого актрису Юлию Пересильд отправили в космос), «Праведник» (12+) Сергея Урсуляка. «Офицер Красной армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев — стариков, женщин и детей, чудом избежавших расправы. Этим измученным голодом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы обрести надежду на спасение и веру в будущее», — говорится в описании. В Калининграде бесплатные показы будут организованы в кинотеатрах «Люмен» и «Космосфера». Всего в акции примут участие 14 площадок региона. Полный список и расписание показов — на сайте «Фестивальной дирекции».

Присоединиться к субботнику на форту «Гребен»

На форту «Гребен» 16 августа в 12:00 устроят субботник. В программе не только уборка территории, но и экскурсии и «солдатская каша». Этот форт арендует семья Лаурушонис. Недавно их фонд «Форт № 1 Штайн» выиграл президентский грант размером 3 млн рублей. На эти деньги планируется создать прогулочную зону и открыть музейную экспозицию, посвященную истории армии СССР в Калининградской области. Также в рамках проекта хотят подготовить волонтёров по реставрации заброшенных объектов. «На форте будет создана гончарная мастерская для обучения изготовлению кирпичей. Будет создана экспозиция „казарма советских времен“ для знакомства посетителей с историей советской армии в Калининградской области. На форте будут проводиться раз в месяц театрализованные представления военной тематики при участии детей Гурьевского района, а также ежедневные экскурсии», — обещают авторы проекта.



