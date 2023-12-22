Живите вечно: рассказываем про развлечения промозглых декабрьских выходных

Новогодние ярмарки, на которые не помешает надеть дождевик поплотнее и резиновые сапоги, праздничные вечеринки, куда советуют нарядиться в блестки, лекция солиста группы OQJAV и театральные премьеры без особенного дресс-кода — «Новый Калининград» рассказывает об интересных событиях выходных c 22 по 24 декабря.

У Кафедрального собора наконец-то открывается новогодняя ярмарка (0+). Маскировать совсем не праздничную сырость и слякоть призваны всевозможные трехкилометровые гирлянды, а также запах имбирных пряников и горячего глинтвейна. В этом году на территории ярмарки расположится средневековый городок Кауп, где можно будет попробовать себя в древних ремеслах. На стритфуде обещают местную рыбу и мясо, мидии в соусе дор блю, паэлью с морепродуктами, карамельный миндаль, шоколадные ягоды и прочие блюда.

Продолжает работу и ярмарка на территории бывшей пивоварни Понарт в Балтрайоне (0+). Вечером 23 декабря там устроят вечеринку Music Party on Ponarth (18+). «В течение дня вы сможете насладиться вкуснейшим стритфудом на любой вкус от плова до устриц, а вечером мы переместимся в тёплое помещение, где отправимся в путешествие по электронным волнам музыкальных вибраций разных направлений», — уверяют организаторы. За пультом с 20:00 до двух часов ночи — Alice Bork (house), ZharaWin (progressive house), The Mole (progressive techno), Roman Undertaker (neurofunk), Mr.Rost (techno), Ra7 (neurofunk).



На «Вагонке» 23 декабря ждут суперзвезду девяностых-нулевых Линду (18+). Певица планирует исполнить песни из нового альбома «ДНК Мира» и любимые хиты. В клубе «Склад» 22 декабря калининградские музыканты «Мантра бэнд» будут притворяться американскими металлистами Static-X, Godsmack и Disturbed (18+). 23 декабря здесь устроят бал-маскарад «Аморальное пати» (18+). В программе — трибьют групп Metallica, Pantera и «хиты мирового рока от топов калининградской рок-сцены», стрип-шоу и специальный диджейский сет. Посетителям, которые позаботятся о костюмах и гриме, — скидка. В клубе Yalta всё куда более скромно — 23 декабря с 17:30 до 21:00 здесь устроят Winter Party (18+) под популярную музыку российской и американской индустрии. Одна вечеринка плавно перетечет в другую — Date x Vortex: Happy New Year (18+), где выступят местные хип-хоп артисты Yung Yato и Young Vio.

В баре «Ельцин» 22 декабря состоится битва музыкальных стилей: «Хаус против гаража» (18+). В «Форме» в этот вечер запланирована Bachata Party (18+): последние в этом году социальные танцы. 23 декабря DJ Янтарь отыграет в «Форме» свой фирменный сет (18+). В «Месте силы» 23 декабря c акустическим концертом выступит группа Infection’s (18+). В «Баре Советов» 22 декабря — стендап от творческого объединения «НеТакие» (18+), 23 декабря — открытый микрофон для музыкантов (18+).

В Балтийском филиале Пушкинского музея (бывш. ГЦСИ) на днях начала работу выставка «Ложное пробуждение» (12+), объединяющая работы из музейной коллекции искусства новых медиа, а также произведения калининградских авторов. «Название выставки отсылает к научному феномену — типу сновидческой галлюцинации, когда спящему кажется, что он проснулся, хотя все еще продолжает спать. Что такое для нас сны? Производят ли они волшебные пространства утопий и фантазий, открывающие возможности для экспериментов и мечтаний о переменах? Или успокаивают и убаюкивают, погружая в меланхолическое забвение и апатию? А может, приносят кошмары и заставляют столкнуться лицом к лицу со страхами?» — говорится в описании.





В галерее ArtGart решили провести частичную смену экспозиции «Нерв» (12+), рассуждающей на тему того, что заставляет художников двигаться вперёд и творить. «Есть несколько причин, почему мы решили продлить выставочный проект „Нерв“ и сделать его частичную реэкспозицию. Во-первых, после открытия выставки многие художники сообщили, что им тоже интересна тема и они хотели бы поразмышлять о ней. Во-вторых, в первой версии выставки представлены в основном привычные, традиционные техники — живопись, графика, скульптура. В этом ряду не хватало фотографии, видеоарта и других современных медиумов», — пояснила куратор Александра Константинова.



В филиале Музея Мирового океана в Светлогорске 22 декабря запускают выставку живописных работ из частной коллекции и репродукций из научного архива Русского географического общества «Творчество на вершине» (0+). «Выставка в Морском выставочном центре перенесет нас через тысячи километров в далекие горы, на вершины Тянь-Шаня, — отмечается в описании проекта. — В XIX веке недоступный Тянь-Шань притягивал к себе как исследователей со всего света, так и живописцев, стремящихся запечатлеть его величественные хребты и просторные долины. Выставка „Творчество на вершине“ рассказывает о двух экспедициях к величественным горам с расстоянием во времени более чем в 150 лет. Каждое путешествие было особенным по-своему, но сближает их то, что в составе экспедиций приняли участие художники».

В Калининградской филармонии 24 декабря проведут «Рождественский органный вечер» (6+). Органистка Хироко Иноуэ исполнит гимны и хоралы, посвященные светлому празднику Рождества. «На протяжении нескольких веков в рождественские дни произведения самых лучших композиторов звучали в храмах по всему миру, а в этот январский вечер великая музыка наполнит собой концертный зал филармонии», — уверяют организаторы. В Кафедральном соборе с лекцией о тишине в музыке выступит искусствовед и пианист группы OQJAV Ярослав Тимофеев. Он расскажет о том, как композиторы и музыканты всех времен стремились приблизиться к противоположности звука — тишине, и почему именно в ней слышали идеальную музыку. Вход на встречу свободный. Пригласительные можно оформить на сайте или в кассе Кафедрального собора.





23 декабря в Кафедральном соборе пройдет сольный концерт главного органиста и хранителя органа московского концертного зала «Зарядье» Лады Лабзиной (6+). Она исполнит музыку Баха, Дакена, Регера, Янченко, Миргородского, Карга-Элерта и Таривердиева. 24 декабря актеры Андрей Миронов-младший и Кузьма Котрелев представят «Маленькие трагедии» (6+) Александра Пушкина под музыку Лефебюр-Вели, Баха, Боэльмана, Жигу, Моцарта и пр. За органом — Евгений Авраменко.

В театральной лаборатории Act.Opus 24 декабря — премьера спектакля «Живите вечно» (16+). «Очень далёкое будущее. Главой государства становится Николай Степаныч и внематериальный отец его Степан Асклепиевич Московский. Николай Степаныч — дитя Инстаграма (сеть, запрещенная на территории Российской Федерации), он смог раскрыть биологический секрет старения, и теперь все граждане обязаны жить вечно», — отмечается в описании. Вход на спектакль бесплатный, но надо зарегистрироваться онлайн.

В Драмтеатре — комедия «Три супруги-совершенства» (16+) в постановке Михаила Салеса и премьера нынешнего сезона — «Чайка» (16+) по пьесе Антона Чехова, режиссером которой стал Евгений Маленчев. «„Чайка“ — пьеса, которая видела всё: и сокрушительные провалы, и невероятные удачи. Тысячи интерпретаций по всему миру самой загадочной и парадоксальной пьесы Чехова делают каждое следующее обращение к ней еще более интригующим. Это особенная пьеса, ставшая в свое время символом обновления театральных традиций, манифестом новых сценических форм», — отмечают в Драмтеатре.