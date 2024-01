Абьюз от оливье: куда сходить на новогодних каникулах в Калининграде

Оливье и одеяло придавливают к постели, но мы верим, что рано или поздно вы найдете силы выбраться из дома за новогодними впечатлениями, поэтому рассказываем о том, что происходит в городе и за его пределами в январские праздники.



В конце декабря в Калининграде стартовал фестиваль «Зимние каникулы на Балтике» (0+), многие мероприятия которого можно посетить бесплатно (только не забудьте зарегистрироваться онлайн). В программе: творческая встреча с актрисой Татьяной Васильевой и показ фильма «Самая обаятельная и привлекательная» (12+), дискотека на ледовом катке на «Балтике» (0+), мастер-классы по созданию елочных игрушек и ажурных снежинок в Доме молодежи (6+), поэтический вечер Владислава Маленко (12+), лекция о кинокостюмах от директора Дома костюма и реквизита киноконцерна «Мосфильм» Анны Тимофеевой в кинотеатре «Заря» (18+), концерт Мариам Мерабовой и проекта Армена Мерабова Miraif в Драмтеатре (6+), творческая встреча с актером Александром Михайловым и показ фильма «Любовь и голуби» (12+) в «Заре».

В течение всех новогодних каникул будет работать ярмарка у Кафедрального собора (0+). Традиционный глинтвейн* на ней повсеместно заменили «кантвайном». И если раньше подобные мероприятия были возможностью попробовать незамысловатые блюда из разных регионов и стран, то в этом году акцент сделали локальной истории с кенигсберско-калининградскими специалитетами.

Не забываем про ярмарку на территории бывшей пивоварни Понарт (0+) в Балтрайоне. Помимо возможности попробовать уличную еду и купить сувениры здесь обещают развлекательную программу с песнями и танцами. Расписание можно посмотреть на сайте ярмарки.

На площади у «Янтарь-холла» также можно будет согреться кофе и глинтвейном*. Уже традиционная ярмарка «Зимние напитки» (0+) будет работать до 8 января. «Вас ждут самые разнообразные напитки — от популярных до изысканных: любимый глинтвейн*, ароматный пунш*, полезные травяные и ягодные сборы, элитные сорта чая и кофе по рецептам экзотических стран. В меню также представлены традиционные рождественские сладости и сытные закуски», — уверяют организаторы.

Рождественские гуляния на территории Янтарного комбината (0+) устроят 5 и 6 января. На обзорной площадке Приморского карьера впервые пройдут будут водить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, попробовать угощения из русской печи и торговать авторскими сувенирами.





В Зеленоградске во время новогодних каникул обещают концерты и огненное шоу на площади «Роза ветров» (0+). Каждый день в 15:00 до 8 января в приморском городе можно будет увидеть парад Дедов Морозов. Шествие будет начинаться на Центральной площади, проходить по Курортному проспекту, продолжаться на морском променаде и завершаться у главной елки все на той же Центральной площади. На парад можно будет не только посмотреть со стороны, но и принять в нем участие, если у вас в шкафу запылилась шуба Деда Мороза.

В Светлогорске с 1 по 7 января пройдет серия концертов в Лиственничном парке (выступления творческих коллективов Светлогорского городского округа и экспериментального фольклорного ансамбля «Летавица») (0+), с 1 по 8 января здесь же организуют уличный кинотеатр (0+), где будут показывать короткометражки и мультфильмы. Подробное расписание — в телеграм-канале администрации Светлогорского городского округа.

В Доме китобоя устроят иммерсивный спектакль «Ужин в музее» (18+). «Вы погрузитесь в историю семьи китобоя, побываете на ужине в честь прихода китобойной флотилии, послушаете истории о молодом советском городе и, вполне возможно, узнаете в героях себя и своих близких», — уверяет анонс. Каждый гость будет не только зрителем, но и непосредственным участником спектакля. «Рассказы жителей Калининграда проведут вас по всем комнатам коммунальной квартиры. В завершении вас ждёт знакомство с героями Дома китобоя вживую — вы попадёте на ужин к хозяйке Антонине», — отмечают организаторы.

В квартире художницы Ольги Дмитриевой в старом немецком доме в центре Калининграда можно будет посмотреть постановку «Лес. Свое» (18+) о поиске своего места в жизни — как в философском смысле, так и в географическом. «Художник-этнограф Ольга Дмитриева никого не играет, а рассказывает о себе и своей семье, о ярких воспоминаниях детства и важных встречах и выборах. Неслучайно спектакль происходит в частном пространстве квартиры, авторы исследуют понятие „своего собственного“: своего я, своего дела, своего места», — говорится в анонсе театрального объединения <НРЗБ>.





В Драмтеатре в новогодние каникулы решили применить тяжелую артиллерию в виде комедий положений: 2 января — непотопляемый «Номер 13» по одноименной пьесе Рэя Куни (16+), 3 января — недавняя премьера по Александру Цыпкину «Что делать женщине» (18+), 4 января — «Пижама на шестерых» (16+), 5 января — «Требуется лжец» (16+), 7 января среди ситкомов неожиданно появляется семейный спектакль «Гипс» (12+), 8 января комедия «Примадонны» (16+) в постановке Михаила Салеса возвращает все на свои места.

В Музыкальном театре покажут только мюзикл «Великий Гэтсби» (16+) по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 7 января. Ещё один мюзикл представят в Калининградской филармонии 2 и 3 января — «Брак по завещанию, или Однажды в Италии» (12+), сошдатели которого уверяют, что «как бы вам ни были нужны деньги, жениться лучше по любви».

В «Янтарь-холле» театр Николая Захарова 2 января разыграет ещё одну комедию положений — «Новогодний роман» (6+) о встрече одинокой женщины и неодинокого мужчины. 3 января здесь покажут антрепризу «Крик любви» (6+) со Станиславом Садальским и Ольгой Богдановой. С 4 по 5 января в театре эстрады пройдут показы балета «Щелкунчик» (0+) в исполнении артистов Белорусского государственного академического музыкального театра.

Ещё одного «Щелкунчика» (0+), но уже в жанре сторителлинга, представит Замладский курортный театр. Со 2 по 8 января спектакль покажут в кафе «Зеленая ворона» в Зеленоградске, на форту «Денхофф» и в культпространстве «Катарсис» в Калининграде. «Зрителям дневных спектаклей в Зеленоградске будет предложен легкий бранч, а вечером — исторический ужин в прусском стиле или новогоднее банкетное меню от одного из ведущих шеф-поваров региона», — отмечают организаторы.

На «Вагонке» 6 января вспомнят старое доброе и устроят вечеринку I love the 90’s (18+). За диджейским пультом — Alex Strokes и Max Eltsin. Во дворце спорта «Янтарный» тоже намерены ностальгировать, 5 января здесь пройдет «Новогодняя дискотека 2000-х Балтик Плюс» (18+).

В Доме культуры железнодорожников 8 января выступит комикесса, сценаристка и резидент «Женского стендапа» на ТНТ, ведущая YouTube-шоу «Что у вас случилось?» и подкаста «Комики против кино» Елизавета-Варвара Аранова (18+). В «Баре Советов» на проспекте Мира 5 января будут шутить калининградские комики из творческого объединения «Не такие» (18+). Входом на стендап послужит любая купюра, места просят заранее бронировать онлайн.





В Кафедральном соборе новый год начнут с концерта Bach&Rock (6+). «Раз в году титулярный органист Кафедрального собора, лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов „любит похулиганить“. К нему „присоединяются“ Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, Metallica, AC/DC. В „хулиганской“ компании оказывается сам Иоганн Себастьян Бах, который, кажется, тоже не против. Недаром он всегда открывает концерт, открывая дорогу року — на органе», — говорится в анонсе.

2 января в соборе на острове Канта устроят «Игру света и тени» (0+). «Два органа способны живописать без красок и фломастеров. Сюжеты большие и многослойные мы наблюдаем в своем воображении. Но что, если они проявятся на холстах Собора? Да-да, это концерт с видеопроекциями. Бах и Вивальди, Франк и Гласс, Чайковский, Вагнер, Таривердиев — воспроизвести неповторимую красоту решили титулярные органисты Кафедрального собора, лауреаты международных конкурсов Евгений Авраменко и Мансур Юсупов», — отмечают организаторы.

3 января в Кафедральном соборе Екатерина Мочалова сыграет на домре и мандолине (0+). 4 января Мария Ария (сопрано) и Мария Моисеева (орган) исполнят галисийские, английские и каталонские песни, возвещающие приход Рождества (0+). 5 января артист Владимир Кошевой представит моноспектакль по повести Александра Пушкина «Метель» (6+). Фрагменты произведения прозвучат под музыку Г. Свиридова, Ф. Листа, Л. Боэльмана, И.С. Баха, О. Мессиана. 6 января в Кафедральном соборе отметят «Русское Рождество» (0+). «Вслед за католическим Рождеством на остров приходит православное. Ave Maria Кюи и Танеева, Херувимскую песнь Гречанинова, фантазию Глазунова исполнят солистка театра „Геликон-опера“, народная артистка республики Абхазия, заслуженная артистка России Алиса Гицба (сопрано) и лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, доцент МГК им. П.И.Чайковского Алексей Шмитов (орган)», — говорится в анонсе.





В Калининградской филармонии тоже решили стартовать в 2024-ом с рок-музыки. 4 января группа «Четыре» выступит с программой The Best of Rock (6+), в которую войдут хиты Bon Jovi, Roxette, The Cranberries, Depeche Mode, Guns N’ Roses, Marilyn Manson, «Кино», а также несколько авторских композиций. 5 января органистка Мария Гаврилюк и пианистка Анна Ушакова сыграют «Рождественскую феерию» (6+) — музыку И.С. Баха, П. Чайковского, С. Франка, К. Дебюсси, П. Йона, А. Лядова, Я. Цваарта и др. 6 января в филармонии пройдет концерт «Аве Мария» (6+): Любовь Стучевская (сопрано) и Мария Гаврилюк (орган) исполнят органные и вокальные сочинения Баха, Моцарта, Мусоргского, Шуберта, Вагнера, Верди, «прославляющие светлый образ Богоматери». 7 января в филармонии запланирован «Рождественский вечер с камерным оркестром» (6+), 8 января — «Новогодний рождественский бал-маскарад» (12+) с советскими песнями, рождественскими песнопениями русских и зарубежных композиторов и хитами итальянской эстрады.

В «Янтарь-холле» — целая серия музыкальных концертов с приставкой «новогодний»: выступление Калининградского областного оркестра народных инструментов «Новогодний фейерверк» (0+) и «Новогодний фейерверк-2» (0+), «Новогодний огонек» от вокально-саксофонного дуэта Fire (6+), выступление инока Дионисия «Вера. Надежда. Любовь» (6+), концерт калининградской группы Rock`n Roll City (6+), продюсерского проекта из Москвы Filatov & Karas (6+) и арт-проекта «Тенора XXI века» (6+) и песни Муслима Магомаева в исполнении Владимира Гудожникова (6+).

Музей Мирового океана организует морскую дачу Деда Мороза в старом маяке в поселке Заливино (0+). Обещают экскурсии, волшебные истории, конкурсы и загадки. В другом филиале музея — Королевских воротах — на каникулах пройдет серия встреч с баоном Мюнхгаузеном и писателем Александром Попадиным (0+). В бастионе «Литва» расскажут о тайнах старого капонира (0+). С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться на сайте музея Мирового океана.

В Историко-художественном музее запланированы творческие мастер-классы и квесты для детей «Путешествие в прошлое с Музейным котом» (6+) и «В поисках новогоднего настроения» (6+).

В Научной библиотеке тоже подготовили специальную праздничную программу. 4 января здесь проведут экскурсию по зданию и за его пределами (6+), устроят квест по творчеству Федора Достоевского (6+), «Новогодний стендап» от Андрея Ковалева (12+). 5 января психолог и бариста проведут лекцию о кофе (6+) (видимо, потому что к 5 января уже пора потихоньку просыпаться), 6 января устроят архитектурную экскурсию по центру города, а 8 января тренер по развитию когнитивных функция Анастасия Жолобова расскажет, как быстро восстановить мозг после праздников.

*все напитки являются безалкогольными

