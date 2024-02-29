Рембрандт, Шура и ван Гог: что происходит в городе в первые весенние выходные

Выставка Рембрандта, концерт «Жан-Клод ван Гога» и последнего панка Калининграда, русские народные песни под ямайский даб, еврейские послевоенные истории и открытие волонтерского сезона «Хранителей руин» — «Афиша Нового Калининграда» рассказывает об интересных событиях уикенда.

В Балтийском филиале Пушкинского музея в первый день весны открывается выставка «Фукусима: надежда и отчаяние» (16+) японского фотографа Сигэру Ёсиды. Проект посвящён трагедии 2011 года, когда восточное побережье Японии в районе префектуры Фукусима накрыло огромное цунами, приведшее ко множеству жертв и разрушений, в том числе на АЭС «Фукусима-1». Потрясённый этими событиями Ёсида решил поехать в зону аварии. Оттуда он привез серию океанических пейзажей. Спустя несколько лет фотограф снова отправился к месту трагедии. Результатом поездки стала серия «Морская стена», на которой запечатлена бетонная стена, возведенная вокруг повреждённых реакторов атомной станции. 2 марта в рамках выставки пройдет лекция куратора Андрея Мартынова (16+), посвященная творчеству классиков и современников фотоискусства Японии, Южной Кореи, Китая и других азиатских стран.

В Историко-художественном музее на этой неделе начала работать выставка «Обретенные причалы» (6+), объединившая «еврейские истории в послевоенной жизни Калининградской области». На ней представлены документы, фотографии, рукописи первого режиссера Калининградского телевидения И. Каждана, создателя детского музыкального театра Р. Диденко, актрисы Калининградского драматического театра Т. Крыман, режиссёра народного театра Дома культуры Вагоностроительного завода В. Подвального, писателя Я. Зараховича. Также на выставке можно будет увидеть портретную галерею деятелей культуры, созданную художником И. Гершбургом в 1980-90-е годы.

В Музее янтаря 1 марта открывают выставку «Прекрасное Средневековье. Образ женщины Древнего Новгорода» (6+), привезенную из Новгородского музея-заповедника. «Уникальный культурный слой Новгорода — единственный в своем роде источник знаний о жизни Древней Руси. Берестяные грамоты — „северный папирус“ — сохранили немало текстов, написанных женщинами, что для средневековья является индикатором высокого культурного уровня общества, — утверждают кураторы выставки. — Грамоты показывают нам, что женщины всех социальных слоев Новгорода были обучены грамоте, могли писать не только хозяйственные записки, но и заключать торговые сделки, распоряжаться людьми, заниматься образованием детей, отстаивать свои наследственные права и распоряжаться имуществом».

В Музее искусств тоже на той неделе запустили новый выставочный проект «Рембрандт. Голландский гений торжествующего света» (0+). До 14 апреля в стенах бывшей биржи можно будет увидеть факсимиле голландского художника: евангельские сюжеты, лирические сельские пейзажи, психологические портреты и др.

«Хранители руин» открывают волонтерский сезон 2 марта субботником у кирхи Святой Барбары в Храброво (0+). «Кирха бывшего Повундена — одна из самых знаковых архитектурных доминант на Самбийском полуострове и в области в целом. Особую роль кирха Святой Барбары играет и для нашего движения — мы начали работу на объекте в далеком 2020 году, и именно наш импульс привел к проведению благоустройства на кирхе сначала церковью, а потом — к появлению у нее заботливого арендатора», — отмечается в анонсе.

В клубе Yalta 2 марта — концерт группы «Пилот» (18+). Музыканты приезжают в город с одним из лучших своих альбомов — «Джоконда», выпущенным 22 года назад. На «Вагонке» 2 марта выступит рэпер Alblak 52 (18+) — немного уличной философии, мизантропии и любви к Санкт-Петербургу: «Я хочу всегда хранить в себе спокойствие Невы». 2 марта на сцене — Lida (18+) c песнями про первокурсницу Лизу и танцы под евробит. В клубе «Склад» 1 марта Reggae Enclave и «Летавица» (18+) помножат даб на фольклор. «На этот раз традиционная русская песня станцует с электроникой ямайских корней — будут и биты, и басы, и живой вокал, и радость от вечеринки», — уверяют организаторы.

В баре «Ельцин» 1 марта весеннее настроение создавать будет DJ Switchoff (18+) «светлыми, добрыми и яркоголосыми» треками. В «Форме» 1 марта ставить пластинки будет Selector Spring (18+), в пространстве Fabrik этим займутся Fitil и Nootripil (18+). В «Месте силы» 2 марта можно будет послушать Radiohead в интерпретации Лилии Новицкой и музыкантов группы Blednyj Дмитрия Стекольникова и Игоря Федермана (18+). В «Баре Советов» 1 марта снова выступает «последний панк Калининграда» Жора Холоденко (18+), 2 марта — дуэт «Жан-Клод ван Гог» (Артем Чурилов и Алена Крафт) (18+) с авторскими каверами на хиты недавнего прошлого — от Линды и «Короля и шута» до Шуры и «Порнофильмов».

В «Янтарь-холле» весну начнут с концерта «Сургановой и оркестра» (6+), а 3 марта здесь выступит тенор Алессандро Сафина (6+).





В субботу, 2 марта, опытные и начинающие комики из объединения «Не такие» проверят новые шутки на открытом микрофоне (18+) в «Планете». А 3 марта в «Баре Советов» состоится премьера «Шоу ведущих» (18+) .«А вот и он, идеальный формат для зрителя, который любит поболтать во время выступления комика. Вы хотели больше импровизации с залом? Мы это делаем! Представляем вашему вниманию новое „Шоу ведущих“, в котором комики будут пробовать себя в новой роли без стендап-материала! Мы не анонсируем главного ведущего. Им в этот вечер может стать кто угодно», — рассказывают комики.

Калининградский стендап-клуб проведет открытый микрофон для комиков (18+) 3 марта в клубе LMF.

В Кафедральном соборе отметят 225 лет со дня рождения Александра Пушкина концертом «А.С. Пушкин в мировой музыкальной культуре» (6+). По такому поводу 1 марта на острове Канта прозвучат фрагменты из «Евгения Онегина», «Руслана и Людмилы», «Сказки о царе Салтане», «Метели» и «Маскарада» в исполнении Калининградского симфонического оркестра. 2 марта в Кафедральном соборе — духовные песни Баха и Моцарта, арии Генделя, сонаты Мендельсона и негритянские спиричуэлс в исполнении лауреата «Золотой маски», вокалистки Татьяны Куинджи (сопрано) и органистки Людмилы Голуб (6+).

В филармонии 1 марта — органный концерт «В гостях у Баха» (6+), 2 марта — программа «Аве Мария: орган и вокал» (6+), 3 марта — «Золотые хиты саксофона» (6+).

В Драмтеатре в первые выходные весны сделали ставку на проверенные временем постановки: 1 марта — история встречи бного американца с чопорным английским дедом «Лорд Фаунтлерой» (12+), 2 марта — «Мертвые души» (12+) по мотивам одноименной повести Николая Гоголя, 3 марта — непотопляемая комедия положений «Номер 13» (16+). В Музыкальном театре 1 марта сыграют мюзикл «Приключения титулованной особы» (6+) по мотивам рассказом Роберта Стивенсона о принце Флоризеле, 2 марта тоже про Британию — на сцене бывшего ДКР представят мюзикл «Мэри Поппинс» (6+).

Для любителей более активных развлечений — 2 марта в Калининграде стартует проект «5 верст» (6+). Это забег по набережной Нижнего озера длиной около 5 километров, которые можно пробежать, а можно пройти. Спортивная акция будет проводиться еженедельно.

Фото: Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград