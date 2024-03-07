Мамочка, что с нами будет: как отметить мартовские праздники в Калининграде

Благодаря Кларе Цеткин и Розе Люксембург нас ждут три дня выходных. «Афиша Нового Калининграда» рассказывает, как интересно их провести и наконец-то почувствовать весну. В арсенале уикенда — посвящение Сейлор Мун, ностальгия по «Зачарованным», электропляски, черная комедия о феминизме и не только.

На «Вагонке» вспомнят нетленное «Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита» и другие хиты нулевых — 8 марта здесь пройдет «Дискотека 2000-х» (18+). Группа «Краски» будет самая настоящая, а вот «Руки вверх» придется изображать ребятам из König Tribute Band. После их трибьюта запланирован DJ-сет с треками Андрея Губина, Шуры, «Фабрики», «Танцев минус» и др.

В клубе Yalta тоже выступят König Tribute Band, только в другой день — 7 марта коллектив будет отмечать свой день рождения (18+). «Самой бодрой кавер-группе региона» исполняется 13 лет. Отразднуют четырехчасовым трибьютом «Тату» , «Ляписа Трубецкого» и «Ленинграда». 9 марта в Yalta выступит поп-рок-артист «тринадцать карат» (18+), вдохновляющийся «старым русским роком и старым русским рэпом».

«Склад» отметит Международный женский день Rock Party (18+) с участием местных групп «Который час», «На случай астероида» и ShugaRizzz. 9 марта праздник продолжат неравнодушные к электронной музыке диджеи Affalina, AnT, Def, Margo, Ondskan и Alan (18+).

На сцене «Бастиона» 7 марта — группа «Юность» (18+). В честь трехлетия коллектива вход на концерт «Романтика в стиле рок» бесплатный. Ребят поддержат shugarizzz и YESS?R. 8 марта здесь прозвучат песни «Сплина» в исполнении кавер-группы Kelvin (18+). 9 марта задавать «рок-н-ролльный жар» в стенах из красного кирпича будет «Сухарев Бэнд» (18+). 10 марта в «Бастионе» устроят благотворительный концерт «Обнял» и «Кактусы» (18+). Собранные деньги обещают направить ветерану Фаине Печкуровой.





В баре «Ельцин» 8 марта пластинки «с девчонками на вокале» будет ставить DJ MRRSN (18+). В соседней «Форме» в этот вечер — Social Dance Club и DJ Max (18+). 9 марта здесь ждут вечеринку Rapcore | Nu Metal Night (vol.2) (18+). «Лайн-ап, правда, впечатляющий: три барабанщика, три гитариста, три вокалиста (и ещё человек 15, которые захотят поорать в микрофон), три диджея. В каких комбинациях и что именно они будут исполнять, пока держат в секретике. Рассказали только, что аранжировки известных треков могут быть весьма неожиданными. Немного волнуемся за пиццевокеров и зеркала на стенах», — пишут организаторы.

В «Месте силы» 9 марта выступят «главные провокаторы калининградской музыки» — «Психо-Салатико» (18+). А 10 марта в баре на Галицкого поэты прочитают свои и чужие стихи «в честь тех, кто ассоциируется со всем прекрасным — в честь женщин» (18+).

В клубе Ravelin 8 марта — вечеринка «Зачарованные» (18+) от проекта «Электропляски», а это значит нас ждут техно, хаус и диско от Ельцина, Musurchak, Ольги Чертовой, Supaisky, 960, Roden и Shory. 9 марта в бывшем равелине Фридланд на проспекте Калинина — Ja Conda Party (18+) для всех, «кому не хватает выброса энергии». За пультами — YU, NoMore, Alex Pros, Ja Conda.

В «Баре Советов» 7 марта отмечают 32 года со дня премьеры «Сейлор Мун». Всем гостям в образе из мультсериала обещают бесплатный напиток. Ответственный за музыку — DJ Arthur Reiswich (18+). 8 марта Fisherman & After (18+) выступят с каверами Oasis, Incubus и Green Day в честь всех женщин и солидарных с ними. 9 марта DJ Morrison устроит Международный жесткий день (18+) и представит хиты и раритеты «от самых крутых дам за всю историю музыки»: Nina Simone, Madonna, Liz Frazer, Sade, Debbie Harry, Tori Amos, Siouxsie Sioux, Roisin Murphy, Sinead O’Connor, Amy Winehouse. 10 марта комики из объединения «Не такие» проведут в «Баре Советов» открытый микрофон (18+).

Они же устроят большой стендап-концерт 8 марта в развлекательном комплексе «Планета» (18+). Обещают только лучшие шутки и презент для всех зрительниц.

Калининградский стендап-клуб 7 марта устраивает концерт девушек-комиков в творческом пространстве Fabrik (18+). Хотят шутить про бывших и слушать Меладзе. 10 марта начинающие и опытные комики расскажут свои шутки на открытом микрофоне в клубе LMF (18+).





В «Янтарь-холле» 8 марта состоится концерт «Шедевры русской и итальянской оперы» (0+). 9 марта на светлогорской сцене выступят Сергей Жилин и «Фонограф-джаз-бэнд» (0+). Кафедральный собор поздравит женщин концертом «Грезы любви» (6+). На сцене — лауреат международных конкурсов Анаит Мкртчян (сопрано), титулярный органист Кафедрального собора и лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов. В программе — музыка Римского-Корсакова, Сен-Прё, Гуно, Вагнера, Фримля, Будея, Биксио, Листа, Обрадорса и др.

В Калининградской филармонии 8 марта — концерт под названием «Очарование женщины и величие органа» (6+). Органистка Мария Гаврилюк сыграет «Брабантский танец» Сусанны ван Солдт, «Прелюдию» Фанни Мендельсон, «Сицилиану» и «Токкату» Мелани Бони, сюиту «Фрески» Анны Короткиной и др. 9 марта в бывшей кирхе святого семейства представят мюзикл «Я подарю тебе Париж!» (12+), «в котором под неувядающие хиты со старых пластинок герои будут танцевать танго, влюбляться, рассказывать романтические истории и петь». 10 марта пианистка Анна Ушакова выступит с концертом «Рояль в объятиях киномузыки» (12+). В программе — композиции из фильмов «Леон», «Звезда родилась», «Сумерки», «Богемская рапсодия», «Завтрак у Тиффани», «Часы» и др.

В Музее Мирового океана 9 марта открывается экспозиция «Наш Гагарин» (6+). «Выставка откроется на борту НИС „Космонавт Виктор Пацаев“ и будет дополнена предметами из фондов Музея Мирового океана. Это судовое имущество, связанное с историей НИС „Космонавт Юрий Гагарин“; медали, „космический“ платок, подаренный Юрием Гагариным сестре Алексея Леонова; земля с Байконура, откуда 12 апреля 1961 года стартовал корабль „Восток“, и земля из Саратовской области, где приземлился первый в мире космонавт», — гвоорится в анонсе.

В Балтийском филиале Пушкинского музея продолжает работу выставка «Фукусима: надежда и отчаяние» (16+) японского фотографа Сигэру Ёсиды. Проект посвящён трагедии 2011 года, когда восточное побережье Японии в районе префектуры Фукусима накрыло огромное цунами, приведшее ко множеству жертв и разрушений, в том числе на АЭС «Фукусима-1». Потрясённый этими событиями Ёсида решил поехать в зону аварии. Оттуда он привез серию океанических пейзажей. Спустя несколько лет фотограф снова отправился к месту трагедии. Результатом поездки стала серия «Морская стена», на которой запечатлена бетонная стена, возведенная вокруг повреждённых реакторов атомной станции.

В Историко-художественном музее открыта выставка «Обретенные причалы» (6+), объединившая «еврейские истории в послевоенной жизни Калининградской области». На ней представлены документы, фотографии, рукописи первого режиссера Калининградского телевидения Исаака Каждана, создателя детского музыкального театра Регины Диденко, актрисы Калининградского драматического театра Тамары Крыман, писателя Якова Зараховича и др. Также на выставке можно будет увидеть портретную галерею деятелей культуры, созданную художником Израилом Гершбургом в 1980-90-е годы.

В Музее янтаря все еще можно узнать про роль женщин в средневековом Новгороде на выставке «Прекрасное Средневековье. Образ женщины Древнего Новгорода» (6+), а в Музее искусств — ознакомиться с экспозицией «Рембрандт. Голландский гений торжествующего света» (0+). 8-10 марта для всех посетительниц музея убудет действовать скидка 50% на посещение всех постоянных экспозиций и временных выставок, в том числе в Доме-музее Ловиса Коринта в Гвардейске.





В Драмтеатре 8 марта неизбежная комедия положений — «Пижама на шестерых» (16+) в постановке Михаила Салеса. «Мечта о пикантном свидании с любовницей в отсутствие жены оборачивается многолюдной вечеринкой с участием всех жен и любовниц», — угрожает анонс. 9 марта по расписанию — фантасмагория «Мастер и Маргарита» (16+). Роман Михаила Булгакова на местную сцену перенес режиссер Вячеслав Виттих.

В Музыкальном театра в честь Международного женского дня — мюзикл «Любовь в стиле джаз» (16+), вдохновленный кинокомедией «В джазе только девушки». «Наше шоу-ревю, поставленное по мотивам знаменитого фильма — это элегантные костюмы, рискованные погони, дорогие сигары, яркие зажигательные танцы и, конечно, его величество Джаз, — и все это на фоне расцвета эпохи сухого закона и красочной жизни американских мафиози», — обещают в Музтеатре.

«Третий этаж» 10 марта покажет мистерию о любви «Маленький принц» (12+). «Наш мир стал шумным и грубым. Казалось бы, только и делаем, что общаемся. Галдим, суетимся. Но общения стало меньше. И встречи случаются реже. Зато цифры разжирели. Пин-коды. Номера карточек. Счета. А где же мы сами? Наша душа? Не пора ли с ней встретиться?» — задаются вопросом авторы спектакля.

Театральная лаборатория Act Opus 10 марта сыграет спектакль «Вертикальная женщина» (18+) по пьесе Юлии Тупикиной. «Мы могли бы сказать, что „Вертикальная женщина“ это комедия, но это не совсем так, поэтому жанр будет лучше определить как чёрная комедия о феминизме, — говорится в анонсе. — Автор пьесы — Юлия Тупикина создала трёх прекрасных женщин: Олю — ту, что может дышать маткой; Веру — запуганную швею и жертву травли; Галину — строгую, слегка сумасшедшую [ведущую] курсов про то как выйти замуж. Если здесь вам показалось, что это антрепризная комедия — оставьте эти мысли, разумеется, мы бы не взяли эту пьесу, если бы все было так просто. Этот текст — настоящая борьба с укоренившимися паттернами о женственности и о сильных женщинах, которая приводит к очень грустному, глубокому, но не слишком трагичному финалу».