Масленица vs святого Патрика: ищем поводы выйти из дома на этих выходных

Эти выходные рискуют расколоть город на празднующих Масленицу и День святого Патрика. «Новый Калининград» рекомендует отметить оба праздника и не только: в ближайший уикенд нас ждут «угарный пиратский панк-фолк», спектакль в квартире художницы, прощание с Берлином, «старческий рэп» в местном баре и многое другое.



В Центральном парке провожать зиму будут 17 марта песнями, танцами, интерактивными играми, викторинами на знание традиций и блинами. Масленичные гуляния (0+) начнутся в 14:00 у памятника барону Мюнхгаузену. В парке «Юность» в этот день с 13:00 — гигантские скоморохи, русские матрешки, избушка на курьих ножках и очень большие мишки обещают «задорно, ярко и весело проводить зиму» (0+). Также в программе — игры, хороводы, выступление фолк-группы «Летавица» и театра «Колесо», а также интерактивно-игровая программа от коллектива «Сорри, бабушка».

На территории Янтарного комбината гуляния в честь Масленицы (0+) пройдут 16 и 17 марта. «Гостей ждут традиционные русские забавы и угощения, а вход на один из популярнейших туристических объектов области в субботу и воскресенье станет бесплатным для всех», — отмечается в анонсе. Развлекать аниматоры и ростовые куклы, актеры уличного театра сыграют спектакли по мотивам русских народных сказок. Дети и родители смогут освоить роспись матрешек и пряников, изготовить лоскутную куклу-масленицу. Взрослым предложат принять участие в «Богатырских забавах» и посоревноваться в стрельбе из лука и метании топоров, а также испытать себя в боях на мешках и поролоновых мечах.

Благотворительный центр «Верю в чудо» устроит масленичные гуляния (0+) с трехметровым надувным самоваром в самом центре города — на площади Победы и в торговом центре «Кловер». 17 марта с 11:30 до 16:00 обещают шоу мыльных пузырей, показ мод, анимационную программу, песни, пляски, аквагрим, конкурсы и мастер-классы. Пожертвования пойдут на оснащение первого детского хосписа в Калининграде, который строится на улице Донского.





В «Складе» никак не могут перестать ностальгировать о 1990-х и снова устраивают ретро-вечеринку Love Is (18+) с «золотыми хитами». На следующий день сотрясать стены клуба под трибьют Anacondaz (18+) от Mardon и Nick M1ne.

В «Бастионе» 15 марта устроят встречу с легендами рока (18+): местные музыканты Hamster’s Band будут изо всех сил притворяться The Beatles, Joy Division, Nirvana, Oasis, Depeche Mode, The Killers, Muse и Placebo. 17 марта здесь готовятся с размахом отмечать День святого Патрика (18+). «Это настоящий фолк-фестиваль, который объединяет лучшие фолк-группы и школы ирландских и кельтских танцев! Если вы еще ни разу не слышали зажигательных ирландских композиций и не видели, как под них запросто могут танцевать огромные хороводы счастливых любителей этого праздника, обязательно выберите для этого время», — завлекает анонс. Играть и петь будут Twilbard & Green Tales и «Капитан Лис», танцевать — «Два притопа, три прихлопа» и Iridan.

В «Форме» 16 марта — концерт «Макулатуры» (18+): Евгений Алехин и Константин Сперанский приглашают послушать «старческий рэп» и говорят, что везут с собой целые авоськи своих книг. В «Месте силы» отпразднуют День святого Патрика «угарным пиратским панк-фолком и ирландско-кельтским фолк-роком» от коллективов «Капитан Лис» и Twilbard & Green Tales (18+).

В «Баре Советов» 15 марта — тоже вездесущие Twilbard & Green Tales (18+) и тоже с концертом в честь ирландского праздника. Предлагают поискать в гардеробе зеленые вещи и штаны на резинке, чтобы с комфортом плясать кейли весь вечер под гитару, губную гармошку, перкуссию и тамбурин. 16 марта обстановка на проспекте Мира, 118 будет более патриотичной: DJ Nilson & Switchoff устроят «Припекалочку» (18+) (без блинов не обойдется). 17 марта в «Баре Советов» — «Шоу историй» (18+) от комиков из творческого объединения «Не такие».

Эти же ребята 15 марта выступят на новой стендап-площадке в «Планете» со стендап-концертом (18+).

Комики из Калининградского стендап-клуба 15 марта обещают в несколько раз увеличить количество вашего смеха новыми и лучшими шутками в пространстве Fabrik (18+) на Каштановой аллее, 1.





В «Янтарь-холле» 15 марта ждем большой сольный концерт Ирины Понаровской (6+), а 17 марта в светлогорском театре эстрады произведения Вивальди, Моцарта и Прокофьева исполнит камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета (6+).

В Кафедральном соборе 15 марта выступит лауреат международного конкурса органистов в Сиднее, титулярный органист церкви Святой Марии в Мюльхаузене (Мариенкирхе) Денни Вильке с сольным концертом (6+). В программе — музыка Дюпре, Листа, Баха, Вагнера и Франка.

В Калининградской филармонии 15 марта открывается музыкальный фестиваль для детей и юношества «Музыкальная весна» (0+). На сцену бывшей кирхи святого семейства поднимутся камерный хор «Кириллица», вокалисты филармонии, органистка Мария Гаврилюк, пианистка Анна Ушакова и саксофонист Леонид Федорик. Солистом по такому случаю выступит артист камерной сцены им. Покровского Большого театра России Кирилл Волков. 16 марта в филармонии состоится концерт «Музыкальная сборная России» (0+), участие в котором примут кларнетист, студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова Филипп Создателев и учащийся Московской государственной Консерватории им. Чайковского Владимир Вишневский.

В «Доме китобоя» — последние дни выставки документальной фотографии «Свидетели Атлантиды» (16+). На ней представлены работы участников творческого объединения «ТРИВА» из Новокузнецка. «Это очень российская история. Очень нестоличная, провинциальная, — отмечает один из кураторов проекта Сергей Самойленко. — Три молодых талантливых человека в конце 70-х чёрт знает в какой дыре занимаются искусством, переоткрывают уже открытое, изобретают велосипед, который ездит лучше, чем заводские образцы. Они даже отправляют свои снимки на World Press Photo! И эти шедевры лежат в архивах до наших дней». Выставка работает до 18 марта.

Кстати, в «Доме китобоя» все еще идет спектакль-променад «Открытка из города К.» (16+), вдохновленный командировкой Иосифа Бродского в Калининградскую область. И, кажется, в потеплевшем Калининграде теперь еще приятнее отправиться на аудиопрогулку. Драматург Сергей Самойленко собрал текст пьесы из эссе и стихов Иосифа Бродского, обрывков его воспоминаний, свидетельств современников, исторических документов о Кенигсберге-Калининграде и горстки вымысла. На город он попытался взглянуть глазами поэта и найти рифмы в его настоящем и прошлом, этике и эстетике Бродского и Канта, балтийских болотах и венецианских каналах.





Еще один любопытный театральный проект в этих выходные представят в квартире художницы-этнографа Ольги Дмитриевой в старом немецком доме. Спектакль «Лес. Свое» (18+) рассказывает о поиске своего места — как в философском смысле, так и в географическом. «Художник-этнограф Ольга Дмитриева никого не играет, а рассказывает о себе и своей семье, о ярких воспоминаниях детства и важных встречах и выборах. Неслучайно спектакль происходит в частном пространстве квартиры, авторы исследуют понятие „своего собственного“: своего я, своего дела, своего места», — говорится в анонсе театрального объединения <НРЗБ>.

В Драмтеатре 15 марта — спектакль в стиле роуд-муви «Гудбай, Берлин» (16+). Это история о двух подростках, которые устраивают себе альтернативные летние каникулы с выключенными мобильниками на угнанной «Ниве». На своём пути они встречают самых разных людей, порой очень странных, и в итоге делают неожиданное открытие, что мир вокруг — хороший. «Гудбай, Берлин» — это оммаж фильму «Достучаться до небес». Его смотрел автор пьесы Вольфганг Херрндорф. Он был смертельно болен, когда писал «Гудбай, Берлин», и знал, что ему отведено совсем немного. 16 марта — «Чайка» (16+) по пьесе Антона Чехова. «„Чайка“ — пьеса, которая видела всё: и сокрушительные провалы, и невероятные удачи. Тысячи интерпретаций по всему миру самой загадочной и парадоксальной пьесы Чехова делают каждое следующее обращение к ней еще более интригующим. Это особенная пьеса, ставшая в свое время символом обновления театральных традиций, манифестом новых сценических форм», — считают в местной драме. 17 марта по расписанию — трагифарс «Зойкина квартира» (16+) по одноименной пьесе Михаила Булгакова.

«Третий этаж» 16 марта вновь покажет «Историю их любви» (12+) на сцене Театра кукол. Это история философа Григория Померанца и поэтессы Зинаиды Миркиной. Сама Миркина видела спектакль дважды и сказала, что «там все настоящее, все правда» — авторы постановки долго общались и дружили со своими героями.