Пушкинский музей решил закрыть свой филиал в Калининграде

ГМИИ им. А.С. Пушкина принял решение о закрытии Балтийского филиала Пушкинского музея в Калининграде. Эту информацию, опубликованную порталом «Руград», «Новому Калининграду» подтвердила заведующий отделом связей с общественностью ГМИИ Анна Малыгина.

«Действительно, с 1 января 2026 года три филиала из пяти — Уральский, Балтийский и Северо-Кавказский — прекращают свою работу в составе Пушкинского музея, однако ГМИИ им. А.С. Пушкина продолжает партнерство с ведущими проектами. Кроме того, регионы присутствия филиалов останутся приоритетными в дальнейшей совместной работе», — сообщила она.

Как пояснила Малыгина, «это решение было связано с пересмотром стратегии развития ГМИИ им. А.С. Пушкина и созданием новой институции по работе с современным искусством на базе Пушкинского музея». В то же время, по ее словам, «все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца 2025 года».

При этом в ГМИИ им. А.С. Пушкина затруднились ответить на вопрос о сотрудниках упраздняемых филиалов музея, уточнив, что пока не владеют информацией по этому поводу.