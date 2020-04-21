Александра Васильева выписали из больницы в Коммунарке

Александр Васильев. Виталий Невар / «Новый Калининград»
Александр Васильев. Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Историка моды Александра Васильева выписали из московского инфекционного центра в Коммунарке. Об этом сообщает РБК.

«Я дома. Лечение было высокопрофессиональным», — цитирует издание Александра Васильева. По словам телеведущего, ему поставили около десяти капельниц, которые привели к «хорошему результату». «Провел также два МРТ там, скан легких. Последний настолько удовлетворил врачей, что меня решили выписать», — рассказал он.

Напомним, 12 апреля историк моды сообщил, что проходит в Коммунарке курс лечения от двусторонней пневмонии и ждет результаты теста на коронавирусную инфекцию. Позже Васильев написал в Instagram, что сдал два отрицательных теста на COVID-19. Однако, по его словам, это не является стопроцентным доказательством, так как «тесты верны только на 60–70%».

Напомним, в марте Александр Васильев открыл в калининградском Музее искусств выставку «Звуки моды», экспонатами которой стали сценические наряды российских певиц и актрис. Директор Музея искусств Галина Заболотская в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 21 апреля отметила, что выставка продолжится после карантина. Также в музее планируют организовать повторную встречу с историком моды.


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