Союз экскурсоводов взял шефство над кирхой Фриденберга

Фото: Prussia39
Фото: Prussia39

«Союз экскурсоводов Калининградской области» взял шефство над кирхой Фриденберга в посёлке Дворкино. Об этом сообщает волонтёрское движение «Хранители руин».

По словам руководителя «Союза экскурсоводов» Виктории Корневой, организация планирует оказывать финансовую помощь в содержании объекта. «Мы работаем с „Хранителями руин“. В принципе, они основные координаторы всей деятельности, которая будет происходить на этой кирхе. Это приведение её в порядок, достижение безопасности, а дальше уже некое промо и её включение в [новый туристический маршрут] „Готическое кольцо“, — рассказала Виктория Корнева „Новому Калининграду“. — В любом случае мы выступаем поддержкой в виде финансов, берем на себя обязательства нести определенные расходы по содержанию этого объекта в чистоте и порядке, чтобы он не зарастал. На субботниках всегда есть расходы — покормить тех же волонтеров, купить бензин или обслужить косилку, купить инструменты. Это конкретные цифры, которые мы готовы оплачивать».

Руководитель «Союза экскурсоводов» также отметила, что шефство над кирхой не означает её аренду. «Это очень такая условная история. Мы просто заключаем соглашение с „Хранителями руин“. И у них в списке объектов, которые входят в „Готическое кольцо“, записано, что за такую-то кирху отвечает Союз экскурсоводов. И, допустим, когда они планируют свою деятельность и выезжают на кирху, мы берем определенные расходы на себя. Проходит время, вырастает трава, надо установить информационный щит, и мы в этом участвуем. Всё это остается в собственности РПЦ», — пояснила Виктория Корнева.

Весной 2023 года власти анонсировали туристический маршрут «Готической кольцо», который разрабатывают «Хранители руин». В августе волонтёрское движение презентовало свой проект на фестивале «Воротник». «Калининградская область, в таком своем полуруинированном виде, особенно интересна. Нигде в России или мире нет такой концентрации разрушенных кирх и замков. Мы можем привести их в порядок и стать не хуже, чем английские графства, наполненные развалинами аббатств. Калининградская область — это страна руин. В этом есть свой трагизм и свой интерес», — рассказывал об идее маршрута руководитель «Хранителей руин» Василий Плитин.

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