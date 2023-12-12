Директор Театра кукол об установке органа: эта идея не из недр театра

Решение установить орган в Театре кукол в Центральном парке пока не принималось, сообщил «Новому Калининграду» директор учреждения Александр Перебейнос.

«Это просто разговоры. Ведь должен быть проект, должна быть разработана какая-то система, пока кроме желания ничего другого нет, — сказал он. — Это серьезная история, потому что театр — это живой организм, где есть свои свои законы, репетиционный период и так далее. Если дойдет до этого, будем встречаться, обсуждать, решать».

По словам Перебейноса, идея об установке органа появилась вне его коллектива. «Я не знаю [чья это идея], но это не из недр театра. Думаю, был принят какой-то пробный вариант переустройства [Центрального] парка, замена всех аттракционов, и, может быть, в этом концепте кому-то там показалось, что неплохо, если бы тут был еще орган, — предположил руководитель Театра кукол. — Я никак к этому не отношусь. Это надо долго обсуждать: для чего и так далее. Если речь идет о том, чтобы заработать, это одна история. Тут много составляющих. Пока это просто разговоры, нечего обсуждать даже, просто чья-то фантазия, чье-то желание, не более того».

Сейчас в кирхе королевы Луизы, где находится Театр кукол, проводится ремонт фасада и кровли. Стенам вернули исторический серо-коричневый цвет. Также в планах — отремонтировать двери, крыльца и заменить систему водостоков.

Ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил о планах по установке органа в кирхе королевы Луизы. «Мы будем эту работу продолжать для того, чтобы привести [кирху] в порядок. Она, что называется, основной объект на этой территории. Условно, [кирха] будет выполнять такую же функцию, как собор на острове Канта. Она, скорее всего, уже не будет только кукольным театром, она станет и концертной площадкой, потому что мы планируем туда купить орган. Это будет место и органных концертов, и, наверное, вообще она станет более такой разнообразной концертной площадкой», — заявил глава минкульттуризма в прямом эфире Центра управления регионом «Вконтакте».