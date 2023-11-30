Власти «не нашли возможности» профинансировать проект реконструкции Центрального парка

Региональные власти пока не выделили деньги на разработку проекта реконструкции Центрального парка в Калининграде. Финансирование рассчитывают начать в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в среду, 29 ноября.



«Пока мы не нашли возможности начать финансирование проектно-сметной документации. Но если такая возможность у нас появится, то начнем формирование проектно-сметной документации в следующем году», — сказал Алиханов.

При этом он отметил, что «отчасти работы в парке и в районе парка идут». «В следующем году запланированы работы по капитальному ремонту нескольких домов рядом с парком, что тоже, по сути, создает атмосферу Центрального парка. Плюс к этому идут уже работы на здании кукольного театра. В следующем году предусмотрены средства на его подсветку, чтобы было так же красиво в вечернее время, как на острове Канта», — пояснил Алиханов. По его словам, в 2024 году также планируется приступить к расчистке Паркового ручья. Работы будут проводить в течение нескольких лет.

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Антон Алиханов представил концепцию реконструкции Центрального парка в августе. Авторы проекта предлагают демонтировать существующую входную группу рядом с Театром кукол и сформировать там площадь с фонтаном. Также на территории парка хотят разместить культурно-образовательный центр с конференц-залами, обучающей площадкой для работы с детьми, кафе и туалетами; создать променад и систему мостиков, смотровых площадок и площадок для отдыха; обустроить двухуровневую интерактивную площадку для детей и прочее.

Алиханов заявлял, что к разработке проекта планируют приступить «в ближайшее время». «И в следующем году, надеюсь, к фестивалю („Калининград Сити Джаз“, — прим. „Нового Калининграда“) успеем сделать какие-то первые работы», — сообщал глава региона.