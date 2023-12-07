Восстановление кирхи Прейсиш-Эйлау, перестроенной в завод, переносится на неопределенное время

Восстановление кирхи Прейсиш-Эйлау, перестроенной в завод, переносится на неопределенное время
Фото: администрация Багратионовского городского округа
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В Багратионовске решили отложить реконструкцию кирхи, с колокольни которой, по версии историков, Наполеон наблюдал за сражением при Прейсиш-Эйлау. Об этом «Новому Калининграду» в четверг, 7 декабря, рассказал инвестор проекта, депутат Госдумы Андрей Горохов.

«Я работаю в этом направлении, — пояснил Горохов. — К сожалению, с кирхой у нас [есть проблемы]. Там собственники разные. Мы не можем участвовать пока, но, я думаю, руки дойдут все-таки».

Интерес к кирхе Прейсиш-Эйлау, судя по публикациям пресс-службы администрации муниципалитета, Андрей Горохов проявляет как минимум с лета 2018 года. Помощница депутата уточнила, что реализация проекта по восстановлению объекта началась еще в 2020 году (работы проводились индустриальным парком «Экобалтик» совместно с администрацией Багратионовского городского округа и проектной службой Андрея Горохова). Изначально планировалось использовать кирху, перестроенную в 1967 году в филиал завода «Кварц», под культурно—исторический центр (площадь планируемого благоустройства составляет порядка 4,1 га). Однако работы по восстановлению объекта в 2022-2023 годах были приостановлены.

«Правообладатель кирхи ЦРО „Калининградская Епархия Русской Православной Церкви“ передал ее в безвозмездное бессрочное пользование администрации Багратионовского городского округа, — пояснила помощница депутата. — Но с началом специальной военной операции средства инвестора направляются на другие цели».

На данный момент, как уточняется, инвестор успел изучить практику восстановления кирх с привлечением бюджетных средств и провести предварительные консультации с проектными организациями и структурами РПЦ. Кроме того, выполнена частичная консервация здания кирхи, расчистка территории, выпиловка кустарника, санитарная опиловка деревьев и вывоз мусора; проведена топографическая съёмка земельных участков, прилегающих к зданию кирхи; выполнено межевание земельных участков; разработана концепция проекта приспособления объекта, а также выполнен комплекс инженерных изысканий.

Работы по проекту, как уверяет Горохов, будут продолжены в 2024 году. По его словам, сейчас идет работа по созданию филиала музея Бородинского поля в Калининградской области и по мемориализации битвы Прейсиш-Эйлау на Креговских высотах.

Напомним, что осенью этого года в Черняховске была снесена кирха Меланхтон, которая также была перестроена в советское время в производственное помещение


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