Промзоны и бастионы: экскурсии по Калининграду, на которых вы точно не были

Весна стремительно приближается, на улице становится всё теплее и теплее, и в планы на выходные пора включать длительные прогулки по городу. И лучше не слоняться без дела, а проводить время с интересом и пользой. «Афиша Нового Калининграда» составила список необычных экскурсий, на которых не будет скучно даже тем, кто провёл не один час, читая краеведческие сайты и листая «Википедию».

Обойти всю синагогу

«Многие думают, что синагога имеет отношение к религии и только, но это ещё и комьюнити, связи, общение. Само слово „синагога“ греческое, его аналог на иврите — „бейт-кнессет“, что переводится как „дом собрания“. По сути, это такой центр еврейской жизни», — рассказывал «Новому Калининграду» помощник калининградского раввина Симха Шведик. В синагоге уже устраивали музыкальные выступления и кинопоказы, здесь планируют провести концерт в рамках фестиваля «Калининград Сити Джаз», а попечительский совет уверен, что почти всё здание может стать выставочным пространством. Однако для того, чтобы поставить культурную жизнь синагоги на стабильные рельсы, нужно время и деньги. Пока что посетить «ценр еврейской жизни» можно, записавшись на экскурсию калининградской художницы Полины Чижевской. Полина рассказывает о Кёнигсбергской синагоге, её разрушении во времена войны и строительстве новой, а также проводит гостей по выставке своего учителя Израила Гершбурга. На экспозиции собраны около 30 картин на тему Израиля, где калининградский художник жил с 1992 по 1996 год. Стоимость экскурсии — 300 рублей. Запись по телефону 521-161. 0+

Проехать на велосипеде по промышленным зонам

Краевед Евгений Мосиенко известен своей любовью к индустриальному наследию Кёнигсберга и борьбой за сохранение Двухъярусного моста. Велопрогулку «Культурная индустриализация или романтика промышленных зон» он придумал для людей, которые любят фильм «Сталкер» Андрея Тарковского и которым нравится бывать в тех местах, где редко ступает нога человека. Начинается трехчасовая экскурсия в районе Закхаймских ворот, а завершается около завода «Цепрусс», некогда одной из самых известных бумажных фабрик в Европе. В ходе прогулки Евгений Мосиенко рассказывает об индустриальных сооружениях в Кёнигсберге и о том, как они использовались и восстанавливались в советское время. Причём речь идёт не только о технических подробностях и архитектурных нюансах, но и о человеческих историях, найденных в архивах и услышанных от бывших сотрудников. Стоимость — от 350 рублей. Запись в группе в Facebook. 0+

Сыграть на органе в Кафедральном соборе

Самый большой орган России находится, как известно в Кафедральном соборе. Многие калининградцы слышали, как звучат 8525 труб, но не многие знают, что на органе может сыграть любой. По вторникам титулярный органист собора Евгений Авраменко проводит здесь экскурсию «Посвящение в тайну». В ходе неё можно узнать об истории органостроения и инструментах, на которых в разное время играли в стенах собора. Евгений Авраменко объясняет, почему орган можно настраивать только ночью, чем 122 регистра органа лучше 122 настоящих музыкантов и как музыкант может сидеть за одним органом, а играть сразу на двух. Приятный бонус — возможность зайти внутрь трехэтажного инструмента и сыграть на органе самому, даже если у вас нет ни музыкального образования, ни слуха. Стоимость — 1000 рублей. 6+





Познакомиться с поварами, готовящими ужины для тигров и муравьедов



В зоопарке есть целый цикл экскурсий под названием «Другой зоопарк». На прогулке «Как рыба в воде» можно, например, покормить карпов, а на экскурсии «Вторая смена» познакомиться животными, привыкшими вести ночной образ жизни. Недавно в зоопарке запустили ещё одну авторскую экскурсию — «Зообуфет». Проводит её руководитель кормокухни Инна Романкова. Специалист рассказывает об особенностях питания разных животных и работе «зооповаров», которые измеряют рыбий жир литрами, цветочную пыльцу килограммами, разбивают 19 тысяч яиц в год и режут 25 тонн мяса. Стоимость — 100 рублей (+ входной билет в зоопарк). 12+

Увидеть Королевский замок

Команда калининградских IT-специалистов разработала виртуальную прогулку по Королевскому замку. Происходит это так: вы приходите к руинам, надеваете VR-очки и вот вокруг вас уже не Ленинский проспект, автомобильные пробки и рекламные щиты, а стены из красного кирпича и готические башни. Вы гуляете по внутреннему дворику замка, а аудиогид рассказывает вам его историю. Стоимость путешествия во времени — 600 рублей. Заказать можно на официальном сайте. 9+

Прогуляться на байдарках через 8 мостов

Ещё одна индустриальная экскурсия от Евгения Мосиенко и отличная возможность увидеть Калининград с нового ракурса. «На байдарке город ощущается по-другому, по-другому чувствуется масштаб. Люди могут остановиться и рассмотреть причальные стены XVIII века, потрогать старые кольца для швартовки, проплыть под знакомыми мостами и увидеть остатки разводных механизмов», — говорит краевед. Экскурсия длится около 3-3,5 часов, и её участники успевают проплыть около восьми километров. Маршрут стартует в районе стадиона «Калининград», проходит под Эстакадным (всего предстоит «пересечь» восемь мостов) и следует в район порта. Единственный минус — расписание байдарочно-индустриальных экскурсий зависит от погоды. Стартуют они обычно с конца марта — начала апреля. Стоимость — 1200 рублей. Запись в группе в Facebook. 6+

Увидеть, как строят корабли

В этом году Евгений Мосиенко решил возобновить свою авторскую экскурсию «Стальной континент» по бывшему району Континен (современные улицы Суворова и Транспортная). В Кёнигсберге там находились сталелитейный завод Union Giesserei и судоверфь Schichau, а в Калининграде разместился судостроительный завод «Янтарь», куда экскурсанты тоже имеют возможность попасть, только надо заранее заказать пропуск и предоставить паспортные данные — объект всё-таки режимный. На заводе работает отличный музей, где можно узнать о кораблях, построенных на «Янтаре». А потом самое интересное — экскурсия по производственным цехам, где все режется, пилится, и летят искры от сварки. Жаль только, что фотографировать нельзя. Стоимость — от 350 рублей. Запись в группе в Facebook . 0+





Побывать на чердаке Кафедрального собора

Художник Кафедрального собора Владимир Чиликин проводит гостей по закуткам, доступ к которым обычно закрыт для широкой публики. В течение полутора часов он рассказывает об эпитафиях, надгробиях и реликвиях, хранящихся здесь. А потом через средневековую винтовую лестницу туристы попадают в мастерскую художника, где он работает над бюстами русских губернаторов Восточной Пруссии, что управляли регионом во время Семилетней войны. Здесь же хранится личный архив художника: старинные фотографии, посвященные собору и не только. Стоимость — 500 рублей. 12+

Изучить уличное искусство Калининграда

Автор экскурсии Анастасия Удовенко раньше довольно прохладно относилась к уличному искусству, а потом побывала в Берлине и поняла, что стрит-арт — это огромный и интересный пласт культуры. Девушка вернулась в город и стала изучать творчестве уличных художников Калининграда, а потом собранный материал собрался в экскурсию длиной два с половиной часа. «Конечно, в Калининграде стрит-арт развит не так, как в Берлине, но нам тоже есть, что рассказать», — говорит Анастасия. В ходе прогулки она рассказывает о мировом уличном искусстве, зарождении стрит-арта в Калининграде и его сегодняшних достижениях и проблемах. Стоимость экскурсии — 350 рублей (часть вырученных средств отправится в приют «Дом для одиноких кошек). Запись по телефону 521-161. 6+

Попасть внутрь бастиона «Грольман»

Во время экскурсии «Военные подземелья Кёнигсберга» краевед Валерий Ющенко рассказывает об истории фортификационных сооружений Кёнигсберга и исторических личностях, связанных с ними. Во многие объекты до сих пор можно попасть (обязательно захватите фонарик, телефонного не хватит), даже в обычно закрытый для посетителей бастион «Грольман». Там удастся не просто прогуляться по внутреннему дворику, а пройтись по этажам и узнать подробности военного быта. Стоимость — 350 рублей. Запись по телефону 521-161. 6+





Текст — Алина Белянина, фото — Виталий Невар, Алексей Милованов / Новый Калининград