Пролетая на ватрушке: как в Центральном парке катаются с горки вопреки запретам (фото)

В Калининград непривычно рано пришли морозы. В ночь на 28 ноября температура опустилась до до −11,7°С, повторив рекорд 1989 года. На линию не вышла часть общественного транспорта — водители просто не смогли завести все автобусы и маршрутки. Дворников для уборки улиц от снежного месива отчаянно не хватает, признают в администрации. Тем временем мороз традиционно превращает крутую горку в Центральном парке в место притяжения детей и их родителей. Дирекция ландшафтных парков снова призывает людей быть осторожными (это происходит каждую зиму) и снова безуспешно — счастливые обладатели санок, «ватрушек», картонок и свободного времени тянутся сюда со всего города.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград