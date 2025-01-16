Кранцевский пирог, кинопоказ и помощь четвероногим: афиша Калининграда на выходные

Празднование Дня кранцевского пирога в Зеленоградске, двухдневный фестиваль рока в «Ялте», бесплатный кинопоказ в рамках IV этапа Международного фестиваля правильного кино в Калининградском историко-художественном музее, Святочные гулянья в музее «Фридландские ворота», благотворительный концерт в поддержку приюта «Кошкин дом 39» и котокафе «Мяу Мяу» в «Бастионе» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, чем занять себя в предстоящие выходные.



В клубе «Ялта» в пятницу начнётся двухдневный фестиваль Rock’n’Board Weekend (18+). 17 января здесь прозвучат хиты альтернативщиков Evanescene, Korn и Marilyn Manson, 18 января — Guano Apes, Papa Roach, System of a Down. Организаторы обещают только живой звук. Фестиваль стартует в 20:00, стоимость посещения одного дня — 800 руб.

В «Бастионе» 18 января в 20:00 пройдёт вечеринка, где будут исполнены проверенные треки от классики Ace of Base до современных танцевальных хитов (18+). «Максимальный драйв — потому что DJ Masha Kuga умеет разогреть публику на 100%! Masha Kuga зажигает танцполы дискотек по всему миру и это тот редкий случай, когда нам повезло поймать ее в Калининграде! Весело, громко и танцевально — эта ночь точно останется в памяти надолго», — обещают в анонсе.

18 января состоится традиционное празднование Дня кранцевского пирога в Зеленоградске, которое перенесли с 11 января в связи с непогодой (0+). Открытие пройдёт 18 января в 12:00, вынос пирога запланирован на 13:20, торговые павильоны с чаем и выпечкой начнут работу с 11:30. Программа празднования включает в себя в том числе соревнования по экстремальному триатлону Ambermen Ice.

Фото: газета «Волна»



Группа «Воскресение» выступит 18 января со своим первым акустическим концертом рок-музыки в «Янтарь-холле» (6+). Артисты исполнят не только песни, которые поклонники знают наизусть — в том числе «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне» и «Слепили бабу на морозе», но и новые произведения. «Никаких электрогитар. Вся музыка рождается на кончиках пальцев. Зрители воочию увидят волшебство взаимодействия рук музыкантов и струн теплых акустических инструментов», — рассказывают в анонсе.

В Калининградском областном театре кукол 18 января в 12:00 представят спектакль «Винни-Пух» (6+), премьера которого состоялась в 1988 году. Режиссёр — заслуженный артист РФ А. Кондраков, художник — А. Александров, композитор — заслуженный работник культуры РФ В. Мишин.

На территории музея «Фридландские ворота» 18 января проведут Святочные гуляния (0+). «Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу старинных традиций. Святочные дни — это время веселья, песен и добрых встреч. На протяжении 12 дней после Рождества Христова люди собирались с близкими, развлекались, веселились и гадали», — объясняют организаторы. В программе — выступления вокального ансамбля «Калина Красная» и танцевальной группы «Кенигсбергские счастливые коты». Мероприятие будет проходить на улице. Начало в 12:00.





Бесплатный кинопоказ пройдёт в рамках IV этапа Международного фестиваля правильного кино в Калининградском историко-художественном музее. 19 января в 11:00 представят художественный фильм «Ключ без передачи» (0+) режиссёра Динары Асановой. «Кирилл Алексеевич, отставной армейский офицер, становится директором школы. Привыкший к строгости и распорядку дня, он сталкивается с беспорядочной суетой повседневной школьной жизни. Нелегко найти понимание с детьми и учителями, особенно с любимицей студентов — Мариной Максимовой, преподавателем литературы. Однако Марина немало удивляется, обнаружив в „придирчивом“ Назарове проницательность, тактичность и опыт преподавателя», — сказано в анонсе фильма. Кинопоказ состоится в конференц-зале музея (2-й этаж).

Благотворительный концерт в поддержку приюта «Кошкин дом 39» и котокафе «Мяу Мяу» проведут в «Бастионе» 19 января в 19:00 (0+). Помимо музыкальных выступлений, на мероприятии можно будет увидеть фотовыставку котов, которые ищут дом, послушать лекцию ветеринарного врача, а также поучаствовать в благотворительном аукционе с книгами, картинами и в зоо-фримаркете. С собой можно приносить «вкусняшки» для животных, корм, пелёнки, которые можно будет сложить в специальную «Корзину доброты» на входе. Вход — 500 руб., все собранные средства пойдут на содержание и лечение котов.





19 января в «Янтарь-холле» состоится праздник авторской песни «Никому не хватает любви», который устраивает народный артист России, российский бард Олег Митяев (6+). В концерте также примут участие Леонид Марголин и Родион Марченко. Здесь прозвучат в том числе песни «Крепитесь, люди, скоро лето!», «Давай с тобой поговорим!», «Небесный калькулятор», «Она такая же москвичка, как была» и «Как здорово, что все мы здесь...». Концерт начнётся в 16:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда», газета «Волна»