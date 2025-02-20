Афиша Калининграда: День защитника Отечества, «Забег света» и фестиваль кино

Мероприятия в честь Дня защитника Отечества в «Янтарь-холле», «Бастионе» и на стадионе «Балтика», открытие выставки ювелирных и камнерезных изделий в Музее янтаря, беговой карнавал «Забег света» в Зеленоградске, фестиваль короткометражек в «Сигнале» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как провести выходные и отметить предстоящий праздник.

В пятницу, 21 февраля, в Музее янтаря откроется выставка ювелирных и камнерезных изделий с янтарем «Открытый космос», приуроченнаяя к 60-летию выхода в открытый космос советского космонавта Алексея Леонова (12+). Организаторы рассказывают, что многие из экспонатов отражают внешнюю красоту видимых и описанных космических объектов. Помимо произведений декоративно-прикладного творчества, на выставке будут представлены описания важнейших космических явлений и объектов, выполненные кураторами выставки, а также научным сотрудником ИЗМИРАН и участником Астрономического сообщества БФУ им. Канта Павлом Васильевым. Выставка будет работать до 13 апреля.

В Калининградском историко-художественном музее 21 февраля в 16:00 автор телеграм-канала «Кеска для слов» Светлана Шунейко прочитает лекцию «История с орфографией, или Трудные случаи калининградского правописания» (12+). «В названии какого парка постоянно ошибаются калининградцы? Нужны ли дефисы Барклаю-де-Толли? Как правильно: остров Канта или Остров Канта? Почему вилла „Эдит“ в кавычках, а вилла Розенталь без?» — на эти и другие вопросы гости получат ответ на мероприятии. Организаторы просят захватить блокнот и ручку — будет мини-диктант. Участие — по входному билету.





Фестиваль короткометражек Manhattan Online пройдёт в пространстве «Сигнал» 21 февраля в 19:00 (16+). Предстоящий показ станет юбилейным. В программе этого года пять короткометражек, три из которых номинированы на «Оскар». В качестве бонуса обещают два «оскаровских» фильма из прошлогодней театральной версии фестиваля. Продолжительность мероприятия — 2,5 часа, билеты можно приобрести по ссылке.

В «Бастионе» 21 февраля в 20:00 состоится трибьют-концерт группы «Ария» в исполнении группы Black Bulls (16+). «Вас ждёт путешествие в мир настоящего хэви-метала — мощные риффы, энергичные мелодии и великолепный вокал Васи Меркьюри!» — обещают в анонсе.





В субботу, 22 февраля, на стадионе «Балтика» проведут благотворительный турнир в честь Дня защитника Отечества. Собранные со взносов от участников «Клуба джентльменов» средства направят в фонд «Берег надежды». Всего планируется участие 16 команд по 10 спортсменов в каждой. Их поделят на четыре группы. Формат турнира — семь на семь. Клуб обещает призы и подарки для участников от своих спонсоров. К соревнованиям допускаются участники, прошедшие регистрацию, оставив заявку (18+).

В Зеленоградске 22 февраля в 18:00 начнется беговой карнавал «Забег света» (0+), который пройдет по главным туристическим маршрутам города. «Всё, что нужно для участия, — это фонарики, лампочки и смешной костюм, который заставит улыбаться всех вокруг. Дистанция — 2/4 км. Темп 6:30», — сказано в анонсе. Старт от кафе по адресу: ул. Горького, дом 1. После забега состоится акустический концерт, а также спектакль «751 по Фаренгейту» в исполнении артиста театра «Веселые баррикады» Гарича Маслова. Участие в забеге платное, регистрация закрывается в 17 часов 21 февраля.

В Калининградском драматическом театре 22 февраля покажут постановку, посвящённую 200-летию русского драматурга А. Н. Островского, «Доходное место» (12+). Действие спектакля происходит в старой Москве середины XIX века. Режиссёр-постановщик — народный артист России Михаил Салес, продолжительность — 2 часа 40 минут с антрактом.





Шоу трёх роялей Bel Suono с программой «Лучшее/The best» представят в «Янтарь-холле» 22 февраля в 17:00 (6+). На концерте исполнят самые популярные и любимые публикой композиции, созданные коллективом за 13 лет. «Зрителей ждет инструментальная музыка высшей пробы! Виртуозы, меняющие отношение к классике и Музыке в целом, представят произведения из мирового музыкального наследия в своей уникальной обработке! И конечно, прозвучат уже полюбившиеся зрителям авторские композиции солистов — Кирилла Гущина, Антона Мосенкова и Никиты Хабина — пианистов, которых нужно слушать, на которых хочется смотреть и от которых получаешь невероятный заряд эмоций и вдохновения!» — говорится в анонсе.

В воскресенье, 23 февраля, в 17:00 в «Янтарь-холле» в честь Дня защитника Отечества состоится музыкальный концерт «Сила чести» (6+). На сцене выступят Илья Крестоверов и Владимир Гудожников. В 18:00, в этот же день, в «Янтарь-холле» пройдёт фестиваль лиги МС КВН Запад России 2025 (6+).