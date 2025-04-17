Афиша Калининграда: Пасха, «Русская музыка на Балтике» и День селёдки

Пасхальные мероприятия в филармонии и драмтеатре, выставка в «Сигнале», концерт в рамках «Русской музыки на Балтике», День селёдки на набережной Петра Великого, матч «Балтики» против «Сокола» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о самых ярких событиях предстоящих выходных.

В пятницу, 18 апреля, в Доме китобоя пройдёт лекция «Как устроена философия, и кто её так устроил?» доктора философских наук Владаса Повилайтиса (16+). «Как получилось, что философы понимают друг друга, а вы их нет? Почему философия устроена так, а не иначе? И могло в философии все сложиться совсем по-другому?» — эти и другие вопросы планируют разобрать на лекции. Вход — 300 руб.

В «Янтарь-холле» 18 апреля музыкальный альянс «Петербургские баритоны» представит концерт «На знакомый мотив» (6+). Музыканты исполнят «самые популярные композиции и порадуют зрителей необыкновенной подачей музыкальных материалов». Начало — в 19:00.

Konig Tribute Band 18 апреля исполнит песни из фильма «Брат 2» в клубе «Склад» (18+). Двери открыты с 21:00, начало концерта — в 22:00.

В ресторане отеля Radisson Blu 18 апреля состоится музыкальный вечер, на котором прозвучат лучшие танцевальные хиты (18+). Организаторы обещают живой вокал, уникальный гастро-сет и авторские коктейли. Вход свободный, сбор гостей — в 19:30.





В субботу, 19 апреля, с 10:00 до 19:00 на набережной Петра Великого проведут День селёдки (0+). «Набережная Музея Мирового океана снова превратится в шумный рыбный рынок, где вы сможете отведать вкусные блюда из свежей балтийской рыбы. Вас ждут концертная программа, ярмарка сувениров и много-много селёдки!» — обещают в анонсе.

Государственный академический театр танца «Гжель» 19 апреля в «Янтарь-холле» представит праздничный концерт ко Дню Победы (6+). «Создатель спектакля уверен, что такое сильное в своей трагичности произведение остается актуальным всегда, поскольку в нем показаны основные эпические моменты человечества — цена, которой достается мир, разрушенный войной. Постановка показывает глубокий и достоверный и героизм людей, на долю которых выпало тяжелейшее бремя тех лет», — рассказывают организаторы.

В Калининградской областной филармонии 19 апреля в рамках международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» пройдёт выступление симфонического оркестра «музыкальной сборной России» (6+). В программе: А.Нестеров, Г.Венявский, С.Рахманинов. Исполнители: оркестр Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова, художественный руководитель и главный дирижёр Елена Толкачёва, солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России — профессор Сергей Ролдугин.





Выставка «Опыт касаний. Начало» откроется в «Сигнале» 19 апреля в 16:30 (16+). Выставка «с разных сторон обращена к теме материнства, которая естественным образом переходит в тему близких родственных связей и ещё более широкую тему единства человека с матерью-природой». Начало — в 16:30.

В рамках киносекции седьмого Балтийского культурного форума в кинотеатре «Синема-холл» в Светлогорске 19 апреля в 15:00 состоится бесплатный показ фильма о судьбах первых переселенцев Калининградской области «Замурованная кукла» (16+). «Фильм раскрывает трагические и одновременно вдохновляющие истории людей, прибывших на руины Кёнигсберга, чтобы возродить эту землю из пепла. Среди обломков памяти и несбывшихся надежд они ищут приют, любовь и пытаются построить будущее для себя и своих детей. В 2023 году фильм стал обладателем рибейта в Калининградской области», — рассказывает «Фестивальная дирекция».

В воскресенье, 20 апреля, в «Янтарь-холле» Государственный академический театр танца «Гжель» исполнит программу «Танцевальный калейдоскоп» (6+). Программа «показывает всё художественное многообразие репертуара театра, где представлены технически сложные хореографические композиции, уникальные костюмы, созданные для современного зрителя, в исполнении яркого молодого коллектива». Начало — в 15:00.

В Калининградском историко-художественном музее 20 апреля в рамках проекта «Джаз на колёсах» выступит ансамбль «Акцент» под управлением Станислава Матковского — лауреата международных джазовых фестивалей и руководителя Калининградского джаз-клуба (6+). Программа посвящена творчеству Фрэнка Синатры (1915–1998). В его репертуаре — джазовые стандарты, свинг, лаунж и эстрадные хиты, которые стали символом целой эпохи. Концерт начнётся в 15:00.





Концерт органной музыки «Пасхальный звон» 20 апреля пройдёт в филармонии (6+). Сочинения выдающихся композиторов исполнит лауреат международных конкурсов Анна Юсупова. В программе: И.С.Бах, Ф.Куперен, И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, И.С.Бах, М.Регер.

Пасхальные концерты пройдут также 20 апреля в Калининградском драматическом театре (6+). Создатель спектакля — заслуженный артист России Евгений Ильин, действующие лица и исполнители — солисты Московского музыкального театра «Геликон — опера» под руководством Дмитрия Бертмана, лауреата международных и всероссийских конкурсов. Спектакль будет сопровождать симфонический оркестр Калининградского музыкального театра.

На «Ростех Арене» 20 апреля «Балтика» сразится с саратовским «Соколом» (0+). Матч стартует в 17:00. Ранее Калининградская «Балтика» победила «Сочи» со счетом 2:0.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»