Еда и музыка на острове Канта, «Мураками» и Библионочь: афиша на выходные

Концерты топовых российских исполнителей на «Вагонке», ⅛ финала лиги МС КВН «Запад России» в «Янтарь-холле», танцевальный вечер в «Лондоне», общегородской субботник, ярмарка на острове Канта, Фримаркет в «Бастионе» — о событиях предстоящих выходных рассказываем в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».

На острове Канта в пятницу, 25 апреля, стартует весенняя ярмарка — «Неделя еды и музыки», которая продлится до 11 мая (0+). «Нам предстоит „пробежать“ целый марафон событий в эти дни, ведь именно в пятницу начинает работу Культурное место — новое пространство под эстакадным мостом. Центр этого пространства — большой экран (5760×2880), а это значит... Правильно! Мы будем смотреть кино», — рассказывает пресс-служба.

В Калининградской областной филармонии пройдёт «Вечер органных дуэтов» (12+). В программе: И. С. Бах, Й. Райнбергер, В. Г. Каратыгин, О. Янченко, Ю. Буцко, Е. Удрас, С. В. Рахманинов. Исполнят произведения солисты Калининградской областной филармонии, лауреаты международных конкурсов Хироко Иноуэ и Мария Гаврилюк.



В Балтийском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина 25 апреля откроется культурно-просветительский проект «Светопись памяти. ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1944–1945 годах. Фотограф Николай Иванович Свищов-Паола» (6+). Проект посвящен памяти хранительского подвига ГМИИ им. А.С. Пушкина в годы Великой Отечественной войны и приурочен к 80-летию Победы. Экспозиция включает 89 отпечатков фотографий авторства художника-пикториалиста Николая Свищова-Паолы (1874–1964), отразивших разрушения и восстановление Пушкинского музея. Открытие состоится в 18:00, вход свободный.

⅛ финала лиги МС КВН «Запад России» начнётся в «Янтарь-холле» 25 апреля в 19:00 (6+). «В первой игре сезона вы сможете увидеть всех претендентов, которые включаются в юмористическую битву за титул чемпиона! За подготовку игры отвечают опытные редакторы Олег Валенцов (г. Москва) и Максим Кузнецов (г. Калининград)! А это значит, что пятничным вечером в зале театра эстрады „Янтарь-Холл“ будет очень смешно!» — обещают организаторы.

На «Вагонке» состоится сольный концерт Рамиля (18+). «Ramil’ — это не только уникальное сочетание хип-хопа, электронной музыки и лирических текстов, но и воплощение молодого поколения. Его песни, полные энергии и искренности, завоевали сердца миллионов слушателей по всей стране», — говорится в анонсе.

В «Лондоне» 25 апреля пройдёт трибьют-концерт, посвящённый легенде мировой эстрады Фрэнку Синатре (18+). Классические хиты исполнит джаз-бэнд «Акцент». Начало — в 21:00.

Песни группы «Кино» в исполнении Николая Лагутенкова и Konig Tribute Band прозвучат 25 апреля в клубе «Склад» (18+). Начнётся концерт в 22:00.

В «Бастионе» 25 апреля в 23:00 стартует Dark Rave Metal Night c участием калининградских исполнителей (18+). «Приветствуются киберпанк, некро и рейв прикиды — будьте на стиле!» — пишут организаторы. Вход свободный.





В субботу, 26 апреля, в «Бастионе» New Version & Amonbeat представят хиты мирового и русского рока (18+). Начало — в 21:00.

Группа «План Ломоносова» 26 апреля отпразднует в «Ялте» свой 15-й день рождения (16+). «Сыграем большие сольные концерты и порадуем вас отличной, разнообразной программой, в которую войдут лучшие песни со всех альбомов, созданных за эти годы. Слэм, угар и море позитива гарантируем! Хой!» — обещают в анонсе.

В «Лондоне» 26 апреля состоится танцевальный вечер с группой «Мантра Бенд» (18+). «Пропустить такую тусовку — просто преступление», — утверждают организаторы. Начало — в 21:00.

На «Вагонке» в субботу на сцену выйдет рок-группа «Мураками», которая отправляется в большой тур с программой «Я буду петь» (18+). «Невероятная энергетика, улыбки и добрые эмоции, а еще большой профессионализм и безграничная любовь к поклонникам — приходите петь вместе с „Мураками“» — приглашают поклонников группы на концерт.

Концерт Ксении Уолк пройдёт 26 апреля в Калининградском областном историко-художественном музее (12+). В первом отделении программы прозвучат Бах, Моцарт, Шопен, Бетховен, во втором — джазовые импровизации на французские темы и стихи.

В Музее искусств 26 апреля психолог Арина Терещенко проведёт арт-терапию «Цвет души» (18+). «Доверимся интуиции, создадим абстрактные изображения и эмоциональные коллажи и обязательно откроем в себе что-то новое», — говорится в анонсе. Необходима предварительная запись.

В Калининграде в субботу пройдёт общегородской субботник, который перенесли с 5 апреля из-за неблагоприятного прогноза погоды. «По состоянию на сегодня готовность принять участие в месячнике благоустройства выражали 326 калининградских дворов», — сообщили в администрации.





В Калининградской библиотеке имени Чехова состоится Всероссийская просветительская акция «Библионочь — 2025» (12+). Она будет посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы и пройдет под девизом «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». «С праздничной тематической программой для гостей выступят актёры и музыканты, писатели и поэты. Пройдёт ряд бесплатных мастер-классов, лекций и творческих встреч; выставочные и интерактивные программы от военно-исторических клубов. На протяжении мероприятия будет работать полевая кухня Клуба военно-исторической реконструкции при Доме офицеров Балтфлота c песнями и викторинами. Завершит акцию концерт духового военного оркестра специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии», — отмечается в анонсе. На некоторые мероприятия необходима предварительная запись.

В воскресенье, 27 апреля, в «Бастионе» проведут очередной Фримаркет (0+). Вещи отдают и забирают бесплатно, они должны быть чистыми и исправными. Вещи, которые не найдут хозяев, передадут «на добрые дела».

Концерт оркестра русских народных инструментов «В вихре танца» состоится 27 апреля в Калининградском областном историко-художественном музее (12+). Оркестр представит программу, «наполненную страстными ритмами и зажигательными мелодиями». Гостей ждут шедевры мировой танцевальной музыки: от огненных «Венгерских танцев» Брамса до завораживающих «Половецких плясок» Бородина.

SALUKI — артист и саунд-продюсер — 27 апреля исполнит новую программу на «Вагонке» (18+). Концерт начнётся в 19:00.