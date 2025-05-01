Первомай, мотосезон, «Балтика» против «Торпедо»: афиша на длинные выходные

Мероприятия, приуроченные к празднику Весны и Труда, «Фиштиваль — 2025» в Зеленоградске, открытие мото- и паркового сезонов, концерты в «Ялте» и «Лондоне», матч «Балтики» против «Торпедо» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем список самых ярких событий праздничных выходных.

В четверг, 1 мая, состоится открытие мотосезона 2025 (12+). В мотоклубе «Витязь» (Правая набережная, 25) в рамках открытия выступит группа «Монгол Шуудан», пройдут трибьют-шоу METALLICA от команды RocKNoize, показательные выступления спортсменов и реконструкция боёв, метание ножей и тир, выставка оружия, военной техники, испытания водных БПЛА, а также различные мастер-классы, стритфуд, активности для детей и многие другие мероприятия. На дневную программу с 12:00 до 17:00 вход свободный, билет на вечернюю — 500 руб. Дети до 14 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно.

С 1 по 4 мая с 11:00 до 22:00 в Зеленоградске будет проходить «Фиштиваль — 2025», который открылся 30 апреля. Как сообщили организаторы, главным трендом этого года будет местная рыба, еще одной важной частью фестиваля станет конкурс на лучший гастросувенир. «Особенно хочется обратить внимание на детский конкурс рисунков афиш, результаты которого будут подведены на фестивале 1 мая. Рисунок, занявший 1-е место, станет новой афишей для следующего фестиваля „Городской пикник Kaliningrad Street Food“, который пройдет 5-7 сентября в Калининграде», — говорится в анонсе. «Фиштиваль — 2025» будет проходить на Музейной аллее в новой части Зеленоградска (ориентир — станция «Приморье»).

В Центральном парке культуры и отдыха 1 мая откроют парковый сезон в Калининграде (0+). В программе: выступление эстрадно-джазового коллектива Dixie Band! (13:00 — 13:40), мелодии в исполнении дуэта KluQwA (13:40 — 14:30), выступление аккордеониста-виртуоза Василия Суворова с программой «Любимые зарубежные мелодии в СССР» (14:30 — 15:10). 1 мая также состоится открытие 129-го сезона в Калининградском зоопарке. Праздник откроется зоодемонстрацией. По центральной площади планируется проход колонны сотрудников всех отделов и секторов. Директор учреждения Светлана Соколова даст сигнал для запуска исторического фонтана.





В пабе «Лондон» 1 мая прозвучат «золотые хиты лихих „девяностых“ и гламурных „нулевых“» (18+). Коллектив «Газеты пишут» исполнит песни групп «Иванушки», «Руки вверх», «Отпетые мошенники», «Гости из будущего» и многих других. Кроме концерта, гостей ждет эксклюзивный диджей-сет, конкурс «Битва хоров» и розыгрыш футболки в память об этом вечере. Начало — в 21:00.

Юбилейный концерт группы «Мельница» пройдёт 1 мая в «Янтарь-холле» (6+). «25-летие — не просто большое событие для группы, но и праздник для всех наших слушателей, поэтому и отмечать его мы будем вместе с Вами! Невозможно включить в юбилейную программу все песни, которые были созданы за эти 25 лет, но в нее точно войдут наши главные хиты, которые вы так любите. Прогуляемся по музыкальным дорогам, где нам встретятся и древние кельты, и славяне, и Левант, и глубокий космос, в общем, сыграем для вас „древнюю музыку нового мира“!» — обещают организаторы. Начало — в 18:00.

В «Бастионе» 1 мая в 18:00 начнётся мероприятие «Назад в СССР» (12+). На «повестке дня»: демонстрация, праздничный концерт и любимые советские песни, доклад об итогах перестройки, награждение ударников производства, а также танцы и караоке. Вход свободный.

В пятницу, 2 мая, в на сцену «Бастиона» выйдет московская группа Yellowstone (18+). «В обновленном составе, с мощным звучанием и сверхэнергичной подачей исполним авторские песни и вспомним с вами всем известные хиты», — говорится в анонсе. Вход свободный.

Группа Yalta Band 2 мая планирует отпраздновать свой третий день рождения в клубе «Ялта» (18+). Коллектив обещает порадовать лучшими боевиками своих трибьют проектов — более 30 песнями за один вечер. Начало — в 20:00.

В «Лондоне» в пятницу прозвучит «Майский рок» от «Мантра Бэнд» (18+). «Разогреем танцпол вместе под величайшие рок-хиты человечества! Творчество таких исполнителей, как: Земфира, Total, 30 Seconds to Mars, Evanescence, Blur, Звери, Мумий Тролль, Three Days Grace и многих других, прозвучат для вас в исполнении несравненных МАНТРА БЭНД! Откроем май хорошей музыкой и морем драйва!» — пишут организаторы. Начало — в 21:00.

В рамках международного фестиваля «Русская музыка на Балтике» в Калининградской областной филармонии 2 мая представят концерт «Русская музыка в джазовых тонах» (12+). Камерный оркестр филармонии им.Е.Ф.Светланова и джазовое трио Александра Маслова исполнят произведения М.Глинки, Н.Римского-Корсакова и П.Чайковского. Начало — в 17:00.





Мюзикл «Дневник авантюриста» по мотивам комедии А.Н.Островского «На всякого мудреца довольно простоты» покажут 2 мая в «Янтарь-холле» (12+). «Бедный молодой человек Егор Глумов мечтает любыми средствами сделать карьеру и разбогатеть. Его способы достижения цели столь же циничны, как и все, что его окружает. Свои обличительные наблюдения за светским обществом юный авантюрист записывает в тайный дневник, который однажды исчезает прямо у него из-под носа», — раскрывают сюжет в анонсе. Начнётся спектакль в 19:00.

В субботу, 3 мая, в «Янтарь-холле» состоится спектакль «Король VS Король» (16+) — авантюрная комедия на основе легенды о Кине и Короле по мотивам пьесы А.Дюма. Автор сценария и режиссёр-постановщик — заслуженный артист РФ Михаил Смирнов, режиссёр-постановщик — заслуженная артистка РФ Ника Козоровицкая. Начало — в 19:00.

В Железнодорожном 3 мая пройдёт арт-фестиваль, открытие которого запланировано на 12:00. До 18:00 на площади будут работать интерактивные зоны — мастер-классы по линогравюре, ярмарка и мерч-станция. На этой локации также покажут театральный этюд «Город-театр» и проведут танцевальный мастер-класс. В городе-театре также будет представлена фотовыставка архивов местных жителей, а в галерее — выставка современного искусства.

В «Бастионе» 3 мая в 20:00 начнётся рок-фестиваль, где выступят калининградские коллективы «Юность», «Пик-Фактор» и «Эхо теней» (16+). «Собирайте друзей и готовьтесь к незабываемому вечеру и шумной ночи, ведь в продолжение будет наша фирменная дискотека до утра! Наша зажигательная танцевальная команда не даст вам усидеть на месте!» — приглашают организаторы. Вход свободный.





3 мая в 18:00 на «Ростех Арене» «Балтика» встретится с московским ФК «Торпедо» (0+). Руководитель пресс-службы калининградского клуба сообщил, что «Балтика» ожидает установления рекорда сезона Первой лиги по посещаемости в этом матче. После 30-и матчей чемпионата с 66-ю очками сине-белые занимают первое место в таблице.

В воскресенье, 4 мая, в филармонии прозвучит музыкально-драматическая композиция «Девчонки, мы пели!» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (6+). «Посвящается женщинам, сражавшимся, работавшим, помогающим, поддерживающим, ждущим... Приближавшим Великую Победу», — рассказывают организаторы. Прозвучит музыка Якова Дубравина, Виктора Плешака, Евгения Птичкина, Яна Френкеля, Георгия Свиридова и многих других композиторов. Вход свободный.

В Музее искусств 4 мая пройдёт концерт Оксаны Войтенко и Бориса Нецветаева «Звёздное небо» (6+). В основу концертной программы «легли девять шедевров поэтического наследия России» — произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Александра Блока, Владимира Маяковского, Николая Гумилёва и Роберта Рождественского. Концерт начнётся в 15:00.