«Сити Джаз», Гарик Сукачев и парусный фестиваль: афиша Калининграда на выходные

Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» в ЦПКиО, ковбойская вечеринка в «Бастионе», концерт Сосо Павлиашвили в «Янтарь-холле», парусный фестиваль в Полесске, День полётов на Куршской косе, первый домашний матч «Балтики» в новом сезоне РПЛ — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о самых долгожданных и ярких событиях первых августовских выходных.

С 1 по 3 августа на летней сцене Центрального парка культуры и отдыха пройдёт XVIII Международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» (0+). «Священное правило: сезон открывают свои! 1 августа мы ждём вас, зрители, без опозданий, чтобы вы поддержали наших: это Анна-Мария и оркестр Калининградского Нахимовского военно-морского училища! А в финальный день 3 августа для вас сыграют ветераны: команда Станислава Матковского», — отмечают организаторы. Хэдлайнерами фестиваля называют американского мультиинструменталиста Квентина Мура, группу Brazzaville из США и грузинскую певицу Меги Гогитидзе.

В пятницу, 1 августа, в 19:00 в Калининградской областной филармонии состоится концерт «Саундтреки на органе» (6+). Сочинения Баха, Грига, Уильямса, Морриконе и Циммера исполнит органистка Мария Гаврилюк. «Вы совершите незабываемое путешествие по сюжетам и смыслам любимых фильмов мирового и отечественного кинематографа!» — обещают в анонсе.

Органные произведения прозвучат в пятницу и в Кафедральном соборе (6+). На концерте «Песня солнечного восхода» Юлия Лотова сыграет произведения Баха, Шуберта, Штамма и многих других композиторов. Начало — в 19:00.

В «Бастионе» 1 августа с яркой программой «Легенды мирового и русского рока» появится группа «Шляпная борода» (16+). Организаторы гарантируют атмосферу драйва и «два часа живого звука от настоящих профессионалов», которые исполнят рок-хиты от Rammstein до «Кино» и «Алисы».



В 23:00 в пятницу в «Бастионе» начнётся ковбойская вечеринка Wild Wild West (18+). Планируется танцевальная кантри-дискотека, шоу-программа, конкурсы и подарки, а также стритфуд. Приветствуются костюмы в стиле ковбоев, индейцев, мексиканцев. Вход для девушек свободный, для мужчин — 500 руб.

Мировые «бестселлеры» исполнит в пятницу NewVersion & Amonbeat в «Лондоне» (18+). «Всё лучшее и самое известное из наследия мировой музыки в одном флаконе! Вспомним и потанцуем под хиты Pink Floyd, „Кино“, Eurythmics, „Агата Кристи“, Billy Idol, „Наутилус Помпилиус“, Depeche Mode, „Сплин“, Moby, „Смысловые Галлюцинации“, Marylin Manson и многое другое!» — приглашают организаторы. Вход с 20:00, начало — в 21:00.

В «Янтарь-холле» 1 августа в 20:00 выступит Гарик Сукачёв (18+). Певец исполнит песни в сопровождении оркестра «Кампанелла Каменной звезды».

В субботу, 2 августа, в 18:00 на сцену театра эстрады выйдет Владимир Гудожников — артист-вокалист Санкт-Петербургской Филармонии. В 19:00 в «Янтарь-холле» появится Сосо Павлиашвили (6+). Во время юбилейного гала-концерта певец презентует свой новый клип, съёмки которого проходили в Калининградской области.





В Полесске с 30 июля по 2 августа проведут парусный фестиваль «По дорогам Победы водными путями» (6+). Торжественная встреча яхт начнётся 30 июля в 14:00 на набережной реки Деймы. Открытие фестиваля состоится 31 июля во внутреннем дворе замка Лабиау, в этот же день на набережной пройдёт состязание парусов за Кубок замков на воде. 1 августа — парад парусов, конкурс на самую красивую яхту, а также встреча в замке с единственным в Калининградской области кругосветчиком, капитаном парусной яхты «Вдохновение» Владимиром Маратаевым, который расскажет истории о парусной кругосветке. В 21:30 1 августа на парусах покажут фильм «Не угасает надежда», 2 августа на набережной подведут итоги конкурса и торжественно проводят яхты.

С программой «Легенды русского рока» в филармонии 2 августа выступит группа «Четыре» и солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (12+). В воскресенье, 3 августа, здесь прозвучат органные и вокальные сочинения Баха, Шуберта, Каччини, Пьяццолы и других западноевропейский композиторов в исполнении Анны Юсуповой (орган) и Динары Сарсекеевой (сопрано).

В поселении викингов «Кауп» 2 августа в 19:00 начнётся огненное представление «Ночь духов» (6+). «Ночь духов — это тёмное время после захода солнца, когда открываются двери в неведомые миры и вокруг людей оказываются таинственные и мистические существа, которые будут Вас заманивать в свои страшно увлекательные забавы с огнём», — рассказывают в анонсе. Гостей ждёт огненное шоу и средневековая кухня.







В «Янтарь-холле» 3 августа в 15:00 состоится концерт народной, классической и современной музыки «Летний экспромт» ансамбля «Калейдоскоп-Трио» (6+). В 18:30 на сцене начнётся комедия-вихрь «Мужчина нарасхват» или «Будьте „моим“ женой»" (12+). В ролях: Ольга Бузова, Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Павел Гайдученко. «Это простая житейская история, предназначенная исключительно для отдыха и смеха. Суть сюжета в том, что главная героиня находится в поиске мужчины мечты, однако критерий у неё только один — финансовая обеспеченность будущего мужа», — рассказывают в анонсе.

В посёлке Рыбачий 3 августа с 15:00 до 18:00 пройдет традиционный День полётов над Куршской косой (6+). Мероприятие состоится на пляже, который в этом году станет площадкой для проведения Всероссийских соревнований парапланеристов в дисциплине «Скоростное парение». Программа летнего семейного праздника также включает конкурс самодельных воздушных змеев «Геометрия неба», выступления жонглеров и воздушных гимнастов, трюки слэклайнеров, показательные выступления кайтеров, а также творческие мастер-классы и концерт вокально-инструментальной группы «Виват».

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги на «Ростех Арене». В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»