Сокровища древних воинов, органный хит-парад, матч «Балтики»: афиша на выходные

Выставка сокровищ из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Тёмных веков «Древние воины Янтарного края», экспозиции в Музее янтаря, «Воротах» и Музее искусств, «Органный хит-парад» в филармонии, трибьют-концерты в «Бастионе», «Лондоне» и «Квартирнике», матч «Балтики» и «Ростова» на «Ростех Арене» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» помогаем составить культурную и развлекательную программу на предстоящие выходные.



В Музее янтаря в выходные для посещения будет доступна информационная стендовая выставка проекта «Моритц Беккер и Эрнест Лис: две эпохи янтарного промысла», которая открылась 16 сентября (12+). Экспозиция подготовлена как рассказ о жизни Беккера и Лиса на основе интервью, справок и документов, которые предоставили различные архивы, музеи, члены еврейской общины Калининграда.

В арт-пространстве «Ворота» до 12 октября будет представлена фотовыставка «Там, за туманами...» Калининградского клуба «День фотографа» (0+). На выставке посетители смогут ознакомиться с «таинственным миром городских и природных туманных фотопейзажей».

Выставка «Хрупкий ландшафт души» калининградской художницы Надежды Матвеевой в выходные будет открыта в Музее искусств (0+). В составе экспозиции представлено более 90 произведений. Среди них — «пейзажи настроения», цветочные композиции и «работы последних лет, синтезирующие основные темы мастера, где в природный мир вторгаются архитектурные и даже индустриальные мотивы». Выставка работает до 12 октября.

Институт археологии РАН, Калининградский областной историко-художественный музей и Государственный исторический музей открыли в Калининграде уникальную совместную выставку сокровищ из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Тёмных веков (конец IV–VII века) «Древние воины Янтарного края» (6+). Калининградцы смогут впервые увидеть боевое оружие, роскошные элементы конской упряжи, изысканные украшения и предметы быта, которые полторы тысячи лет покоились в земле на территории Земландского полуострова. Выставка будет работать до конца сентября.





В пятницу, 19 сентября, в Кафедральном соборе пройдёт концерт, который откроет XV Всероссийский фестиваль Андрея Петрова — композитора и народного артиста СССР (6+). «Калининградский симфонический оркестр под управлением Михаила Кирхгоффа, солисты — дважды лауреат Национальной театральной премии „Золотая маска“ Манана Гогитидзе и лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга Роман Дряблов — раскроют многогранность таланта композитора. Ведущий — Евгений Завьялов», — рассказывают организаторы. Начало — в 19:00.

Концерт «Органный хит-парад» состоится 19 сентября в Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова (6+). В авторской программе лауреата международных конкурсов Марии Гаврилюк прозвучат самые яркие образцы популярных органных сочинений, в том числе Баха, Брамса, Мендельсона и других композиторов. Концерт начнётся в 19:00.

На сцену клуба «Лондон» 19 сентября выйдет калининградская группа «Газеты Пишут», которая устроит баттл между «культовыми блокбастерами русского рока» и «золотыми хитами» поп-музыки (18+). Кроме концерта, гостей ждут эксклюзивный диджей-сет, конкурс «Битва хоров», а также рубрика «Ретрофото». Вход — с 20:00, начало — в 21:00.



В баре Morrison в пятницу в 20:00 выступит группа ЁRHIGHNESS, которая сыграет хиты альтернативного рока (18+). В 22:00 свой диджей-сет представит DJ Lana Mo, в 02:00 — DJ Sam.

В субботу, 20 сентября, в «Бастионе» в 18:00 пройдёт акустический концерт московской группы «Обними Кита» (16+). В 21:00 здесь появится группа Last Broadcast, которая исполнит главные хиты Radiohead: Creep, Street Spirit, No Surprises, Karma Police, Paranoid Android и другие (16+).



Песни группы «Звери» в исполнении Kelvin Band прозвучат 20 сентября в баре «Квартирник» (18+). Концерт стартует в 20:30.

Огненное представление «Ночь духов» 20 сентября проведут в поселении викингов «Кауп» (0+). «Ночь духов — это темное время после захода солнца, когда открываются двери в неведомые миры и вокруг людей оказываются таинственные и мистические существа, которые будут вас заманивать в свои страшно увлекательные забавы с огнем», — говорится в анонсе. Погрузиться в атмосферу Средневековья гостям помогут мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки. Программа начнётся в 18:00.

В парке им. Теодора Кроне 20 сентября пройдёт благотворительный забег «Хозяин, бежим?» (18+). Все собранные средства пойдут на помощь бездомным животным. На забеге предусмотрены дистанции на 500 м, 1 км и 1,5 км. На каждой из них определятся победитель и два призёра. Организаторы также запускают «конкурс креативного подхода». Планируется проведение конкурса зрительских симпатий. Для участие необходимо пройти регистрацию. Вступительный взнос — 500 руб.





В филармонии 20 сентября будет представлена осенняя программа «От Вивальди до Пьяццоллы» (6+). «Творческий тандем великолепного трио солистов (органистки М. Гаврилюк, пианистки А. Ушаковой и скрипачки Е. Токовининой) зажжет сердца чарующей музыкой композиторов Италии, России и Франции — от высокой классики до джазовых стандартов. Великолепный Вивальди, страстный Пьяццолла и другие великие композиторы наполнят сердце неповторимыми мелодиями и потрясающим накалом эмоций», — обещают организаторы. Концерт начнётся в 18:00.

«Страсти по Баху» прозвучат в субботу в 18:00 в Кафедральном соборе (6+). «Баховские страсти написаны по текстам четырёх Евангелий. Матфея и Иоанна — самые известные и часто исполняемые, Марка, которые до XX века считались утерянными, Луки — подлинность авторства Баха не доказана. Евангельские арии и хоралы из „Страстей по Матфею и Иоанну“ исполнят Елизавета Анненкова (сопрано) и Лилия Якушева (орган)», — рассказывают в анонсе.

В воскресенье, 21 сентября, концерт классической музыки состоится в «Воротах» (6+). В программе прозвучат произведения Ивана Соколова — композитора, пианиста, музыканта-просветителя. Инструментальные произведения сыграют солисты симфонического оркестра и лауреаты международных конкурсов Светлана Вавилина (скрипка), Александра Яковлева (флейта) и Анна Червонооченко (фортепиано). Вход свободный, начало в 19:00.

На «Ростех Арене» 21 сентября пройдёт матч «Балтики» и «Ростова» (0+). Начало запланировано на 17:30. По итогам восьмого тура РПЛ балтийцы набрали 16 очков и расположились на втором месте.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»