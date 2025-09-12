В Калининграде покажут сокровища из элитных погребений эстиев

Институт археологии Российской академии наук, Калининградский областной историко-художественный музей и Государственный исторический музей во вторник, 16 сентября, открывают в Калининграде уникальную совместную выставку сокровищ из элитных погребений эстиев эпохи Великого переселения народов и Темных веков (конец IV–VII века) «Древние воины Янтарного края» (6+).

Калининградцы впервые увидят боевое оружие, роскошные элементы конской упряжи, изысканные украшения и предметы быта, которые полторы тысячи лет покоились в земле на территории Земландского полуострова.

«Центральная часть выставки создана на основе материалов Самбийской экспедиции Института археологии РАН. В 2016–2017 годах археологи исследовали некрополь Алейка-7 в Зеленоградском районе, где обнаружили более 800 погребений. В одном из захоронений, вероятно принадлежавшем вождю, обнаружили роскошный рог для питья с наконечником в виде хищной птицы. Позолоченные украшения конской упряжи поражают мастерством исполнения», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе КОИХМ.

Также экспозиция включает находки с других могильников, расположенных в Гурьевске (Кляйнхайде), Митино (Стантау), Логвино (Кляйн Меденау), Первомайском (Варникам), Путилово-2 (Гаутен), Шоссейном и Лангенен. Раскопки на этих памятниках экспедиция Института археологии РАН вела в 1996–2022 годах.

В музее отмечают, что посетители выставки смогут увидеть элементы снаряжения коней, которые часто сопровождали захоронения (орнаментированные позолоченные разделители ремней оголовья — четверики), некоторые из которых имеют вставки из альмандина (разновидность граната) и белого матового стекла с подкладками из тисненой золотой фольги.

«Почти каждый экспонат — это шедевр, созданный руками ремесленников золотого века балтов. Сложнейшие ювелирные техники, утончённость художественных решений и безупречное качество исполнения ставят эти находки в один ряд с величайшими произведениями европейского прикладного искусства; некоторые изделия не имеют аналогов в мире», — добавляют в пресс-службе Историко-художественного музея.

Открытие выставки намечено на 16:00.