Закрытие мотосезона, матч «Балтики», Билан: афиша Калининграда на выходные

Вечеринка в честь закрытия мотосезона-2025 на Правой Набережной, «Каштан FEST» в «Бастионе», стендап-программа Кирилла Мазура в «Резиденции королей», полуфинал Лиги Международного Союза КВН в «Янтарь-холле», концерт Димы Билана в ДС «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как не пропустить самые захватывающие события октябрьских выходных.

В пятницу, 3 октября, в Музее янтаря состоится открытие выставки художников «Академии янтаря» «Из пены моря» (6+). На ней будут представлены произведения, созданные мастерами янтарного дела, а также людьми с частичной или полной потерей зрения. Работы представляют собой интерьерные композиции и сувениры, украшения и панно, созданные из натурального янтаря и демонстрирующие многообразие техник его обработки и выразительных возможностей материала. Выставка будет работать до 9 ноября.

«Саундтреки на органе» прозвучат 3 октября в 19:00 в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова (6+). В программе: музыка из фильмов «Гарри Поттер», «Аватар», «Пираты Карибского моря», «Титаник», «Хороший, плохой, злой» и «Пятый элемент». Саундтреки сыграют Мария Гаврилюк (орган), Юлия Василькова (сопрано) и Александр Добролюбов (ударные).

В «Бастионе» в пятницу состоится фестиваль «Каштан FEST» (16+). Гостей ждёт новая осенняя сцена, зоны отдыха, живая музыка от групп «Делай громче», «Закройте форточку», «Джонни взял ружье», а также DJ-сет от INSPIRA. «Символичный подарок: каждый гость унесет с собой не просто сувенир, а настоящий каштан — символ этого дня и нашей заботы. Приходите за хорошим настроением. Уходите — с подарком и приятными воспоминаниями!» — приглашают организаторы. Начало — в 19:00.

Финалист проекта «Открытый микрофон» и резидент программы «Стендап» на ТНТ Кирилл Мазур 3 октября представит свою новую программу в «Резиденции королей» (18+). На стендап-концерте «По семейным обстоятельствам» Мазур обещает по новому и с чувством юмора раскрыть тему семьи. Начало — в 19:00.



На «Вагонке» в пятницу выступит группа Faktor-2, которая планирует отметить свой юбилей — 25 лет на сцене (18+). «Группа Faktor-2 — исполнители культового хита „Красавица“, а также десятков других песен, ставших саундтреками целого поколения. Многие пели эти песни во дворах по всей стране. Их треки и клипы возглавляли хит-парады ведущих радиостанций и телеканалов. На концерте на вы услышите все культовые хиты группы», — рассказывают в анонсе. Начало — в 20:00.

В субботу, 4 октября, в баре Morrison состоится живой концерт группы Krissmen (18+). В 20:00 коллектив исполнит хиты блюза, соула и рока, а в 22:00 свой DJ-сет представит DJ Alex Strokes.

New Version & Amonbeat выступят 4 октября в караоке-баре «Квартирник» (18+). В программе — каверы на хиты русского рока. Концерт начнётся в 20:30.

«Легендарные и любимые песни русского рока» прозвучат 4 октября и под сводами «Бастиона» (16+). Хиты «Кино», «Арии», «Алисы», «Сплина», «Танцев минус» и других исполнит группа «Четыре». Сбор гостей — с 20:00, начало — в 21:00.

На Правой Набережной в субботу проведут «Форсаж Пати» в честь закрытия мотосезона-2025 (18+). В программе: показательный дрифт, DJ-сет, выставка автомобилей и мотоциклов, лотерея и стритфуд. На сцене выступят El Rodriguez, Konig Tribute Band, а также хедлайнер вечера — группа Kruger. Завершит вечеринку праздничный салют. Начало — в 14:00, вход свободный.





В Нестерове на улице Южной в субботу в 11:30 начнётся фестиваль ТОС и местных сообществ «Сад личных историй» (0+). На фестивале будут работать мастерские по скрапбукингу, обустройству сада, временным тату хной, витражным подвесам и выжиганию по дереву, проведут экскурсию по личным садам, совместную посадку деревьев и кустарников, чайную церемонию, ярмарку и другие мероприятия. Чтобы поучаствовать, необходимо принести саженец, карточку с рецептом, фото и короткую историю для альбома, а также любимую кружку для чайной церемонии.

Полуфинал Лиги Международного Союза КВН 4 октября состоится в «Янтарь-холле» (12+). «За подготовку игры отвечают опытнейшие наставники — редакторы Олег Валенцов и Максим Кузнецов! С нас — возможность замечательно провести субботний вечер на морском побережье, а с вас — отличное настроение!» — приглашают организаторы. Начало — в 18:00.

В «Сигнале» 4 октября в формате творческой встречи пройдёт открытие персональной выставки Юлии Горбуновой «Камень на сердце» (16+). «Художница находит на морском берегу камни, которые становятся внешним воплощением душевного груза. С помощью уникальной техники она „запечатывает“ в них моменты эмоционального напряжения, превращая безмолвные объекты в архивы личного опыта. На встрече Юлия расскажет о своем процессе, о том, как рождалась эта работа на стыке искусства и психологии, и почему метафора „камня на сердце“ оказалась такой живой и осязаемой», — поясняют в анонсе. Начало — в 18:00. Вход свободный.

В Музее искусств в субботу в 12:00 и 17:00 проведут бесплатные экскурсии по выставке «Женщины барокко» (0+). «Экскурсоводы Музея искусств дополнят впечатление и погрузят посетителей в эпоху „галантного века“. Так, наши гости смогут узнать невероятные факты из жизни придворных дам и императорских особ, мировоззрении, моде и интерьерном убранстве того времени и масштабной системе символов и аллегорий, проникших во все сферы барочного искусства», — рассказывают организаторы. Экспозиция работает до 5 октября.





В воскресенье, 5 октября, на сцене Дворца спорта «Янтарный» появится Дима Билан, который представит новую концертную программу «На берегу неба» (6+). «Живой звук, любимые хиты, фантастическая сценография и невероятная энергетика Димы Билана зажгут тысячи сердец в этот вечер!» — обещают в анонсе. Концерт начнётся в 19:00.

Сольный концерт лидера группы «Строг» Александра Варяга пройдёт 5 октября в «Бастионе» (16+). Начало — в 19:00, вход свободный.

На «Ростех Арене» в воскресенье в рамках Российской Премьер-лиги пройдёт матч «Балтики» и «Динамо Махачкала» (0+). Начало запланировано на 18:00. Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги нужна карта болельщика. Как оформить Fan-ID, рассказываем по ссылке.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»