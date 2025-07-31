«Балтика» напомнила болельщикам о Fan ID перед домашней игрой с «Оренбургом»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» напомнила болельщикам, что проход на матчи Российской Премьер-лиги без Fan ID невозможен. Соответствующее сообщение калининградский клуб выложил в своём телеграм-канале накануне первого домашнего матча в РПЛ.

Оформить карту болельщика можно тремя способами. Создать анкету на получение можно на портале государственных и муниципальных услуг в соответствующем разделе, после чего подтвердить личность в любом МФЦ. Если есть телефон с NFC, подтверждённая учётная запись на Госуслугах и действующий загранпаспорт нового образца, то оформить карту болельщика можно без похода в МФЦ. Для этого необходимо зайти в приложение «Госуслуги Карта болельщика», выбрать подтверждение личности при помощи этого документа, загрузить цветное фото, ввести данные загранпаспорта и приложить телефон к его пластиковой странице, а затем отправить заявление на проверку.

Третий вариант — поход в МФЦ без создания электронного заявления. В таком случае будет необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Сотрудник центра заполнит заявление, фотографирует заявителя и его ребёнка. Уведомление о статусе заявления поступит на электронную почту и в личный кабинет на Госуслугах.

«Оформление — быстрое и простое. До первого домашнего матча еще есть время, успеет каждый! А если вдруг что-то пойдет не по плану, не беда: в день матча на „Ростех Арене“ с 10:00 будут работать пункты МФЦ!» — сообщил клуб. В «Балтике» также отметили, что если у болельщиков уже есть Fan ID, то заново оформлять его не требуется.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-лиги калининградцы набрали четыре очка из шести возможных. В матче открытия чемпионата балтийцы сыграли вничью с «Динамо». Во второй игровой день бело-синие разгромили «Спартак». Обе встречи прошли в Москве. Накануне клуб проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом матче группового этапа Кубка России.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter