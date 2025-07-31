«Балтика» напомнила болельщикам о Fan ID перед домашней игрой с «Оренбургом»

«Балтика» напомнила болельщикам, что проход на матчи Российской Премьер-лиги без Fan ID невозможен. Соответствующее сообщение калининградский клуб выложил в своём телеграм-канале накануне первого домашнего матча в РПЛ.

Оформить карту болельщика можно тремя способами. Создать анкету на получение можно на портале государственных и муниципальных услуг в соответствующем разделе, после чего подтвердить личность в любом МФЦ. Если есть телефон с NFC, подтверждённая учётная запись на Госуслугах и действующий загранпаспорт нового образца, то оформить карту болельщика можно без похода в МФЦ. Для этого необходимо зайти в приложение «Госуслуги Карта болельщика», выбрать подтверждение личности при помощи этого документа, загрузить цветное фото, ввести данные загранпаспорта и приложить телефон к его пластиковой странице, а затем отправить заявление на проверку.

Третий вариант — поход в МФЦ без создания электронного заявления. В таком случае будет необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Сотрудник центра заполнит заявление, фотографирует заявителя и его ребёнка. Уведомление о статусе заявления поступит на электронную почту и в личный кабинет на Госуслугах.

«Оформление — быстрое и простое. До первого домашнего матча еще есть время, успеет каждый! А если вдруг что-то пойдет не по плану, не беда: в день матча на „Ростех Арене“ с 10:00 будут работать пункты МФЦ!» — сообщил клуб. В «Балтике» также отметили, что если у болельщиков уже есть Fan ID, то заново оформлять его не требуется.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-лиги калининградцы набрали четыре очка из шести возможных. В матче открытия чемпионата балтийцы сыграли вничью с «Динамо». Во второй игровой день бело-синие разгромили «Спартак». Обе встречи прошли в Москве. Накануне клуб проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом матче группового этапа Кубка России.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).