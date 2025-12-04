Баста, «Щелкунчик», заключительный матч «Балтики»: афиша на выходные

Первые зимние выходные в Калининграде начнутся с концертов Markul и Басты, а продолжатся рок-программами, трибьютами и танцевальными баттлами. В Музее искусств откроют новогодний проект, а в «Бастионе» подготовят театральную премьеру. В воскресенье внимание футбольных болельщиков будет приковано к последнему в 2025 году матчу «Балтики» — против «Крыльев Советов». В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» собрали все самые интересные события предстоящих выходных.

Пятница, 5 декабря

В Музее Мирового океана прочитают лекцию об истории Балтийского моря и эволюции берегов Калининградской области (12+). Посетителям расскажут о природопользовании, экологии и будущем приморских территорий.

Поэтический моноспектакль «Любовь к трём апельсинам» по Леониду Филатову покажут в «Чеховке» (18+). «Пьеса основана на итальянской сказке Карло Гоцци, но адаптирована Филатовым для современной аудитории. Это социально-политическая комедия с элементами сказки и ностальгии по детству. В спектакле сохранена авторская лексика», — пишет пресс-служба в анонсе. Все роли исполнит руководитель проекта «неТеатр» Руслан Шторм.

На «Вагонке» с презентацией альбома Make Depression Great Again выступит Markul (18+). Организаторы обещают «мощное шоу» и лучшие хиты артиста.

В ДС «Янтарный» большой двухчасовой концерт даст Баста (16+). «Всё, что вы хотели услышать, вы услышите», — обещают организаторы. Прозвучат самые топовые хиты: от «Баста 1» до «Сансары» и «Медлячка».

Бар Morrison приглашает на живой концерт группы Krissmen с блюзом, соулом и роком (18+). После живого выступления с 22:00 за пультом — DJ Smolique.

Большая программа «Брат-2. Живой саундтрек», посвящённая 25-летию фильма, прозвучит в «Бастионе» (18+) New Version & AmonBeat и Gu Aka Mole исполнят хиты русского рока в оригинальном звучании и новых аранжировках.

В пабе «Лондон» запланирован «Танцевальный минимум» с Konig Trinute Band (18+). В программе: каверы на популярных артистов — от Xolidayboy до Дмитриенко — и атмосфера вечеринки, в которую, как обещается в анонсе, «хочется нырнуть с головой».

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова состоится концерт «Саундтреки на органе» (6+). В этот вечер «прозвучат шедевры мировой киномузыки в исполнении грандиозного органа, вокала и ударных».

На «Симфонической пятнице» в Кафедральном соборе исполнят Пятую симфонию Малера (6+). «Маршевые, минорные фрагменты произведения сменяются мажорными эпизодами невесомости вальсового такта. Каждую часть сочинения не только представит, но и проживёт на сцене Калининградский симфонический оркестр под управлением Михаила Кирхгоффа», — пишут организаторы.





Суббота, 6 декабря

На «Вагонке» пройдёт ночной Break Winter Fest — на сцене DJ Dan из «Мальчишника», Mizo с нейрофанком и другие исполнители (18+). Обещают ломаные ритмы, тяжёлый бас и жару в зимний день.

Группа «Четыре» выступит с лучшими хитами русского и мирового рока в «Лондоне» (18+). Для гостей организаторы подготовили предновогодние сюрпризы.

Коллектив Black Bulls исполнит в «Бастионе» песни «Арии» (18+). В программе — «взрывной коктейль мощных риффов и огненного вокала Васи Меркьюри».

В баре «Квартирник» с каверами на «Кино», «Сплин», «Агату Кристи» и другие хиты русского рока выступят New Version & Amonbeat (18+) .

В арт-пространстве «Сигнал» состоится большой концерт с программой из лучших песен Radiohead от трибьют-группы Last Broadcast (16+). Прозвучат «Creep», «Karma Police», «Fake Plastic Trees» и атмосферные поздние треки.

В «Резиденции королей» 6-7 декабря проведут фестиваль уличного и сценического танца Play Crowd (16+). «Это уникальное событие для Калининграда по своему масштабу, дающее возможность не просто демонстрировать своё творчество, но и знакомиться, общаться вне стен танцевальных залов; возможность показать своё творчество на уровне топовых столичных профильных фестивалей», — убеждают в анонсе. Участников ждут импровизационные баттлы, мастер-наставники из Москвы и Петербурга и «атмосфера большого танцевального события».

В ДС «Янтарный» пройдёт матч женской волейбольной Суперлиги (0+). В рамках 12-го тура «Локомотив» встретится с «Омичкой». Начало игры — 17:30

Музей янтаря проведёт бесплатную экскурсию по выставке «Город двух К» при покупке билета, начало — в 14:00. Экскурсовод расскажет об экспонатах, а также о городских явлениях и достопримечательностях, которые отразили художники в своих работах. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с ароматами «город-порт», «Если вам не нравится калининградская погода...», «Музыка каштанов», созданных калининградскими парфюмерами.

В Музее изобразительных искусств откроется проект «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). «Нас вновь ждет встреча с любимыми героями сказок, но в ином прочтении и в разных видах искусства: живописи, графике, керамике, резьбе по дереву, книжной иллюстрации, — рассказали в Музее. — Ключевым мотивом проекта станет сказка Э.Т.А. Гофмана „Щелкунчик и Мышиный король“, события которой разворачиваются во время рождественских праздников».





Воскресенье, 7 декабря

В «Бастионе» в 20:00 состоится премьера спектакля «Старик никогда не умрёт» (18+) от театра Expérience — семейная драма о долге, корнях и том, как «дожить до похорон». Вход — за донат. А в 22:00 здесь начнётся Rammshow Ивана Халеева (18+). Вход свободный.

В арт-пространстве «Ворота» проведут творческий вечер петербургского поэта Ланы Авиор (16+). В программе: презентация книги «Анамнез», разговоры о внутреннем свете, иллюзиях и ракурсах мира. Необходима регистрация.

На «Ростех Арене» пройдёт последний в 2025 году матч «Балтики» — бело-синие сыграют с «Крыльями Советов» (0+). Старт запланирован на 18:00. В предыдущем матче футболисты Талалаева в меньшинстве обыграли московский «Спартак».





Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»