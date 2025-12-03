Музей янтаря объявил о бесплатных экскурсиях по временным выставкам

Калининградский музей янтаря объявил предновогоднюю акцию: в декабре при покупке билета можно присоединиться к бесплатной экскурсии по одной из временных выставок (6+). Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Бесплатные сеансы по выставке «Город двух К» состоятся 4, 6 и 7 декабря. Начало запланировано на 14:00. «Выставка „Город двух К“ (6+) — это диалог между эпохами, который позволяет зрителям понять культурное наследие региона и его влияние на современность. Здесь каждый может открыть для себя историю Калининграда через произведения искусства и почувствовать атмосферу города, который пережил множество изменений, сохранив при этом свою неповторимую идентичность. Янтарь здесь — не просто материал. Он — капсула времени, смола, хранящая в себе память, свет, застывший между прошлым и будущим», — следует из анонса.

Экскурсовод расскажет об экспонатах, а также о городских явлениях и достопримечательностях, которые отразили художники в своих работах. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с ароматами «город-порт», «Если вам не нравится калининградская погода...», «Музыка каштанов», созданных калининградскими парфюмерами.

Бесплатные экскурсии по выставке «Постскриптум» (6+) пройдут 10, 11, 13 и 14 декабря. Начало — в 14:00. «Постскриптум» — это одна из ярких коллекций изделий современных художников, сформированных музеем за всю его историю по итогам международного конкурса «Алатырь», который проходил в формате биеннале с 2005 по 2019 годы. На выставке представлены изделия ювелиров и резчиков по янтарю не только из разных регионов России, но и из других стран Европы и Азии.