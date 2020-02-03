«Калининград не понял питерские ценности»: бар Skirt BBQ на Леонова закрывается

Алексей Милованов / Новый Калининград

Бар Skirt BBQ на улице Леонова в Калининграде объявил о своем закрытии. Прощальный пост опубликован на странице заведения «Вконтакте».

«Друзья, у нас грустные новости... К сожалению, наш проект закрывается.Почему? Калининград не принял, не понял наши питерские ценности и идеи. Но мы благодарны всем, кто был с нами всё это время — спасибо за сумасшедшие пятницы, бомбические выходные и вкусные вечера в вашей компании. Завтра и в субботу у нас последние рабочие дни!», — говорится в посте.

Порвать свинью: зачем идти в митерию Skirt BBQ на Леонова

Напомним, Skirt BBQ на Леонова открылся летом прошлого года. Бар принадлежит ресторанной группе Chuck Family, объединяющей три заведения в Санкт-Петербурге — мясной ресторан Chuck, рёберную Holy Ribs и пиццерию Krang Pizza. Основу меню Skirt BBQ составляли стейки (от 777 до 1222 рублей) и другие мясные блюда.


 

Самое читаемое:

Все новости за день
Комментировать (5)

Комментарии к новости

prealoader
prealoader

Публикации

Рыба моей мечты: как устроен новый ресторан «Шпрот» Рыба моей мечты: как устроен новый ресторан «Шпрот»
Мясо за рекой: зачем идти в стейк-хаус «Асадо» на Ленинском проспекте Мясо за рекой: зачем идти в стейк-хаус «Асадо» на Ленинском проспекте
После «Счастья»: как живёт мясной ресторан «Pro Farш» на Сельме После «Счастья»: как живёт мясной ресторан «Pro Farш» на Сельме
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter