«Калининград не понял питерские ценности»: бар Skirt BBQ на Леонова закрывается

Бар Skirt BBQ на улице Леонова в Калининграде объявил о своем закрытии. Прощальный пост опубликован на странице заведения «Вконтакте».

«Друзья, у нас грустные новости... К сожалению, наш проект закрывается.Почему? Калининград не принял, не понял наши питерские ценности и идеи. Но мы благодарны всем, кто был с нами всё это время — спасибо за сумасшедшие пятницы, бомбические выходные и вкусные вечера в вашей компании. Завтра и в субботу у нас последние рабочие дни!», — говорится в посте.

Напомним, Skirt BBQ на Леонова открылся летом прошлого года. Бар принадлежит ресторанной группе Chuck Family, объединяющей три заведения в Санкт-Петербурге — мясной ресторан Chuck, рёберную Holy Ribs и пиццерию Krang Pizza. Основу меню Skirt BBQ составляли стейки (от 777 до 1222 рублей) и другие мясные блюда.