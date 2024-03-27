Под давлением общественности калининградское кафе «Май» переименовали в «Март»

В Калининграде из-за возмущений местных жителей владельцам кафе «Май» пришлось переименовать его в «Март». В ходе спора, который произошел в социальных сетях, предпринимателям дали понять, что заведение под таким названием уже было (веган-кафе «Май» находилось на улице Карла Маркса). При этом группа поддержки команды закрывшегося кафе написала владельцам нового заведения (его только собираются открыть 28 марта), что с потерей локации деятельность создателей кафе продолжается.



«Мы абсолютно солидарны с тем, что одинаковый нейминг недопустим в одной сфере и создает трудности для обоих проектов, — ответили после поднявшегося возмущения владельцы еще не открывшегося кафе. — Наша кофейня меняет название, но оставляет концепцию и смыслы, которые мы закладывали, ведь весенние месяцы прекрасны своим ярким солнцем, теплом и сочными чистыми красками. А еще верно подмечено, что открываемся мы именно в марте».

Предприниматели особенно отметили тех комментаторов, которые «давали объективную оценку ситуации без перехода на личности».

После официальной смены названия защитники старого «Мая» пожелали «Марту» хорошей торговли.

Владелица кафе «Март» Алина Леонтьева пояснила «Новому Калининграду», что дискуссия из-за названия стала для нее неожиданностью.

«Мы еще в процессе, но я рада, что ситуацию удалось быстро решить, — сообщила она. — У нас уже был подготовлен фирменный стиль, мерч и носители. Спасибо нашим подрядчикам, что пошли нам навстречу и оперативно помогут сменить визуал. Сегодня мы ждем переклейку окон, завтра монтаж вывески. Безусловно, хотелось бы все сделать в кратчайшие сроки. Энергозатратно — да, мы правили макеты ночью и держим связь с подрядчиками с раннего утра».