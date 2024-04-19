Прямые рейсы из Калининграда в Турцию решили заменить стыковочными

Туры из Калининграда в Турцию на рейсах авиакомпании Southwind Airlines временно организуют с пересадкой в Москве. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию Pegas Touristik.

«Прямые вылеты из Калининграда на Southwind в апреле, по не зависящим от туроператоров-держателей блоков мест, не состоятся. Вместо них туристов отправят на отдых с пересадкой в Москве», — рассказала гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная. Ранее в компании заявляли, что аннулируют туры из Калининграда в Турцию на рейсах Southwind Airlines.

Рейсы из Калининграда в Москву планируется выполнять по тем же дням, в которые были запланированы прямые вылеты в Турцию. Предполагается, что этот сегмент выполнит компания Nordwind Airlines. «Из Москвы в Анталью туристов отвезут рейсами турецкой Southwind», — отмечает АТОР. Доплачивать за перелет путешественникам не потребуется, если они хотят сохранить прежнее количество ночей в туре, уточнил туроператор. В дальнейшем планируется найти альтернативные варианты прямой перевозки из Калининграда в Турцию.

Ранее аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью.

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