Прямые рейсы из Калининграда в Турцию решили заменить стыковочными

Туры из Калининграда в Турцию на рейсах авиакомпании Southwind Airlines временно организуют с пересадкой в Москве. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на компанию Pegas Touristik.



«Прямые вылеты из Калининграда на Southwind в апреле, по не зависящим от туроператоров-держателей блоков мест, не состоятся. Вместо них туристов отправят на отдых с пересадкой в Москве», — рассказала гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная. Ранее в компании заявляли, что аннулируют туры из Калининграда в Турцию на рейсах Southwind Airlines.

Рейсы из Калининграда в Москву планируется выполнять по тем же дням, в которые были запланированы прямые вылеты в Турцию. Предполагается, что этот сегмент выполнит компания Nordwind Airlines. «Из Москвы в Анталью туристов отвезут рейсами турецкой Southwind», — отмечает АТОР. Доплачивать за перелет путешественникам не потребуется, если они хотят сохранить прежнее количество ночей в туре, уточнил туроператор. В дальнейшем планируется найти альтернативные варианты прямой перевозки из Калининграда в Турцию.