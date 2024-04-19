Ермак: появление нацпарка у Виштынца на туризм «не повлияет никак»

Развитие туризма в районе Виштынецкого озера изначально строилось на понимании, что это особая природная территория. Поэтому создание национального парка в этих местах не повлияет ни на какие соответствующие планы. Об этом сообщил журналистам министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время тестового запуска рельсобуса в поселок Краснолесье в пятницу, 19 мая.



«Мы сразу исходили из того, что, подписал премьер-министр постановление или не подписал, мы всегда относились к Краснолесью как к природному парку. То есть это все равно природный парк с определенными ограничениями, с определенными, наоборот, возможностями. И те форматы, о которых я говорю, велоэкскурсии, пешеходные экскурсии, они вообще не противоречат ничему, — сказал Андрей Ермак. — То есть это можно делать в любом месте, это можно делать в национальном парке, на Куршской косе, где угодно. Поэтому вот как раз-таки акцент на таком активном отдыхе на природе, мне кажется, он будет соответствовать и статусу национального парка, и статусу природного парка. Это [создание национального парка] точно не повлияет никак».