Ермак: появление нацпарка у Виштынца на туризм «не повлияет никак»

Развитие туризма в районе Виштынецкого озера изначально строилось на понимании, что это особая природная территория. Поэтому создание национального парка в этих местах не повлияет ни на какие соответствующие планы. Об этом сообщил журналистам министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время тестового запуска рельсобуса в поселок Краснолесье в пятницу, 19 мая.

«Мы сразу исходили из того, что, подписал премьер-министр постановление или не подписал, мы всегда относились к Краснолесью как к природному парку. То есть это все равно природный парк с определенными ограничениями, с определенными, наоборот, возможностями. И те форматы, о которых я говорю, велоэкскурсии, пешеходные экскурсии, они вообще не противоречат ничему, — сказал Андрей Ермак. — То есть это можно делать в любом месте, это можно делать в национальном парке, на Куршской косе, где угодно. Поэтому вот как раз-таки акцент на таком активном отдыхе на природе, мне кажется, он будет соответствовать и статусу национального парка, и статусу природного парка. Это [создание национального парка] точно не повлияет никак».

Постановление о создании нацпарка «Виштынецкий» подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин почти две недели назад. При этом против национального парка в Роминтенской пуще выступали население, бизнес и даже региональные власти: по их общему мнению, это ограничит права жителей расположенных там поселков.

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