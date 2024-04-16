«С жителями снова не посчитались»: что принесет региону создание нового нацпарка (фото)

История создания нацпарка «Виштынецкий», которая тянется с декабря 2017 года, завершилась не в пользу жителей. 1 апреля 2024 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, несмотря на то, что ранее против национального парка в Роминтской пуще выступали население, бизнес и даже региональные власти. «Новый Калининград» выяснил у жителей и чиновников, какие у них сегодня есть опасения из-за появления на карте Калининградской области еще одной статусной особо охраняемой природной территории.



Одним из основных противников создания нацпарка с самого начала выступал директор Виштынецкого эколого-краеведческого музея в поселке Краснолесье Алексей Соколов. По его словам, повлиять на решение федералов пытались десятки жителей нескольких поселков Роминтской пущи. Причем, пойдя по цивилизованному пути, общественность натолкнулась на стену полнейшего непонимания.

«Мы пытались каким-то образом повлиять на принятие решения, — рассказывает Соколов. — За последние пять лет нам так и не пошли навстречу. Настораживает то, что с местными жителями никто не выходил на разговор. Если вначале, когда эта территория только направлялась в нацпрограмму „Экология“, вопрос создания нацпарка никто не обсуждал с научной общественностью, то в последующем процесс также шел без согласований. На протяжении пяти лет и протесты были, и сборы подписей».

Алексей Соколов. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Алексей рассказал, что в прошлом году он ездил в Москву на прием в Министерство природных ресурсов, чтобы «лично передать опасения местных жителей».

«Ничего не повлияло, — продолжает он. — Когда постановление уже подписано, мы уже не знаем, что еще можно сделать. Региональное правительство практически с самого начала признавало, что создание национального парка на Виштынецкой возвышенности нецелесообразно, так как уже существует региональный природный парк „Виштынецкий“, который выполняет охранные функции. Повышение статуса только приведет к тому, что жизнь людей ухудшится».

По словам Алексея Соколова, в нацпарк «Виштынецкий» ведет около 20-25 въездов, и поэтому возникают вопросы, как именно будет действовать и чем будет обеспечен пропускной режим.

«В федеральном министерстве нам не смогли объяснить, как это будет организовано. Мы задавали вопрос напрямую начальнику отдела развития особо охраняемых природных территорий Вячеславу Тяпайкину, но он ничего не смог ответить. Он не смог привести ни одного научного аргумента в пользу создания нацпарка. Ссылался он только на то, что создание нацпарка — это пункт в национальном проекте „Экология“. Для них важно, чтобы все показатели программы были выполнены», — делает вывод Соколов.

Жительница поселка Токаревка Юлия Бардун, выступающая организатором нескольких культурных проектов на территории Роминтской пущи, сообщила, что новость о том, что нацпарк все-таки будет создан, стала для всех большой неожиданностью и «ввела жителей в ступор».

«Одно время региональные власти четко заявляли, что его не будет, — рассказывает Бардун. — Это такой новый виток непонимания и даже досады. Конечно, мало кто понимает, как это отразится на повседневной жизни и как это будет организовано. По старой доброй традиции люди не верят, что это для них, что жить будет лучше. Кто-то здесь занимается сельским хозяйством, кто-то привык гулять по лесу и не понимает, почему он вдруг должен отказываться от своих привычек. Если эта ситуация уже наступила, то хотелось бы подробного проговаривания. Если я правильно понимаю, регламент того, как этот парк будет устроен, все равно будет как-то разрабатываться на региональном уровне. Хотелось бы, чтобы при этом максимально учитывалось мнение жителей, которые понимают это место».

Предприниматель Наталья Добровольская-Заец, которая сейчас занимается в Краснолесье восстановлением здания бывшего райпо (там планируется открытие ресторана локальной кухни), а также держит недалеко от Токаревки гостевой дом, сообщила, что из-за нацпарка она и некоторые другие жители могут столкнуться с неочевидными на первый взгляд проблемами.

«Конечно, мы все подписывались против создания нацпарка, — сообщила она. — Я хоть и местный житель, но у меня до сих пор, с 2000 года, не решен вопрос с землей. У нас земли Гослесфонда, которые должны были перевести в земли поселений (назначение остается под Гослесфонд). У меня есть опасения, что с приходом национального парка мы свои земельные отношения так и не узаконим. Эта история и так долго тянется, и вот-вот она должна подойти к логическому концу, но теперь не знаю как пойдет. Это нас пугает».

Надо сказать, что даже после того, как постановление о создании нацпарка было подписано, позиция регионального министерства природных ресурсов и экологии не изменилась. «Создание нацпарка произошло без учета позиции Калининградской области, — сообщил „Новому Калининграду“ глава министерства Олег Ступин. — Более того, для данного статуса предлагались другие, более ценные в экологическом плане территории. Далее предстоит согласовать и разработать режим и зонирование нацпарка. Рассчитываем, что в данном процессе будет сделана надлежащим образом оценка воздействия на окружающую среду и учет мнения жителей региона (в частности, Нестеровского района), а также бизнеса».

Железнодорожный мост в Токаревке. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Новый национальный парк расположится на территориях не только Нестеровского муниципального округа, но и захватит часть Озёрского. Его общая площадь составит более 27,6 тысяч га. Согласно заявлению пресс-службы Правительства РФ, создание национального парка «позволит сохранить уникальный природный комплекс с лесными ландшафтами и водными объектами, включающими озеро Виштынецкое и несколько крупных рек, относящихся к бассейну Балтийского моря». Нацпарк, судя по тексту постановления, отнесут к ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а земли лесного фонда должны быть переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

На сегодняшний день остается неясным, кто возглавит новый нацпарк и будут ли востребованы сотрудники природного парка «Виштынецкий». Правда, директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина предположил, что в регионе у обеих статусных ООПТ будет единый руководитель. «Во всех областях делается объединенная дирекция, — заявил Калина. — Но об этом лучше говорить, когда законные документы придут. Вообще мне эта территория знакома, но когда все случится, тогда поедем знакомиться ближе. Я думаю, что через дней 10-15, недельки через две будет конкретика».

Озеро Виштынецкое. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Ранее вместо территории Роминтской пущи общественники и региональные власти предлагали использовать территорию Балтийской косы и Большого Мохового болота в Славском районе. Министр Олег Ступин тогда же пояснял в комментарии «Новому Калининграду», что природный парк «Виштынецкий» начиная с 2017 года «является зоной особого контроля».

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград