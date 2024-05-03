Azur air запускает чартерные рейсы из Калининграда в Анталью

Авиакомпания Azur air возобновляет прямые чартерные рейсы в Анталью из 20 российских городов. Полеты запланированы до конца весенне-летнего расписания, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

«Помимо традиционных вылетов в Анталью из Москвы и крупнейших городов Поволжья, Урала и Сибири, рейсы по направлению в этом году запланированы из нескольких городов, которые не были представлены в маршрутной сети компании в прошлом летнем сезоне. В числе таких городов — Владикавказ, Калининград, Минеральные Воды, Омск, Пермь, Сочи, Сургут, Тюмень», — отмечается в публикации.

В конце марта аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью, однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью. Также рейсы из Калининграда отменила авиакомпания Tailwind Airlines.

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