Авиакомпания Tailwind Airlines отменила рейсы из Калининграда в Анталью

Турецкой авиакомпании Tailwind Airlines не удалось получить разрешения на выполнение рейсов из Калининграда в Турцию. Об этом сообщила во вторник, 30 апреля, Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на операторов, получивших уведомление от перевозчика. Полеты были заявлены как альтернатива сорвавшейся программе Southwind Airlines.

Первый самолет Tailwind Airlines из Калининграда в Анталью должен был отправиться 28 апреля, но вылет не состоялся. По данным АТОР, проблема возникла на этапе согласования пролета над территорией Европы с властями европейских стран, формально — из-за «неправильно оформленных документов». По текущим оценкам операторов прямые рейсы из Калининграда в Турцию отменяются до середины мая. Компании рассчитывают на «разрешение бюрократического вопроса», сообщили в ассоциации.

Как отметили в АТОР, в конце апреля оператору Anex удалось вывезти туристов единым спецрейсом Azur Air через Москву, самолет летел более семи часов. Часть мест также была предложена другим компаниям. Решение по следующему такому рейсу, который запланирован на 3 мая, должно быть принято 1 мая.