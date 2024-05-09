Облвласти: с 10 мая возобновляется сезонная разводка ж/д моста в районе Шолохово

С 10 мая возобновляется еженедельная разводка железнодорожного моста через реку Дейма в районе поселка Шолохово под Полесском. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Для развития внутреннего водного туризма железнодорожный мост через реку Дейма в районе Шолохово будут разводить по регулярному расписанию. <...>Разводка будет организована еженедельно в период с 10 мая по 27 октября по следующему графику: в пятницу и в воскресенье в 11.00-11.30; в пятницу в 17.00-17.30; в воскресенье в мае, июне, сентябре, октябре в 15.00-15.30, в июле, августе в 17.00-17.30», — говорится в сообщении.

Напомним, договоренности о разводке моста в районе Шолохово были достигнуты региональным правительством с Калининградской железной дорогой в июне прошлого года. Как отмечали тогда областные власти, этот мост был одним из главных ограничений для развития внутреннего маломерного судоходства. Из-за низкой высоты пролёта турфирмы и владельцы судов вынуждены были проходить долгую процедуру рассмотрения заявок на его разводку, что ограничивало возможности навигации и развития водных маршрутов. Благодаря достигнутым договоренностям у турфирм, владеющих флотом, появилась возможность проводить не однодневные речные прогулки, а ходить на более длительный срок.