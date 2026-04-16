Разные моря на одной тарелке: организаторы ФИШтиваля представили участников

В Зеленоградске с 30 апреля по 3 мая пройдет 12-й ФИШтиваль — ежегодный гастрономический фестиваль рыбы и морепродуктов. На четыре дня город на берегу Балтийского моря станет «столицей рыбной гастрономии»: на Музейной аллее соберутся участники «от Мурманска до Владивостока».

Среди гостей — семья Чернышевых, владельцы ресторана «Печенга» из Мурманской области, участники проекта «Гастрономическая карта России». Андрей Чернышёв привезет арктическое меню: уху с крабом и северным лососем, строганов из оленины с брусничным соусом и иван-чай с ягелем.

Из Калуги приедет команда «Овертайм», финалисты Russian Street Food Awards: Запад 2025. В прошлом сезоне они проехали с фестивалями более 4000 километров, а для Калининграда разработали поп-ап проект на дровяном гриле — «свиной рябчик», стейк из свиной грудинки, «пастрами из сердца быка», а также брискет и фирменные маринованные овощи.

Нижний Новгород представит шеф Павел Климкин (проект «Арзамасский Гусь», ресторан «Москва-Стамбул») с поп-апом «Гусь в Стамбуле». В меню — балык экмек (скумбрия на костре в лепешке со специями и овощами) и лахмаджун с телятиной. Отмечается, что специи для проекта он собирал лично в Стамбуле. Из Владивостока впервые привезут живые морепродукты — «для тех, кто хочет почувствовать разницу между двумя морями на одной тарелке». Из Ижевска вновь приедет проект «Перепечкин» с удмуртскими перепечами.

Калининградские участники представят сразу несколько новых проектов. Артём Шмыга («Судак», «Мадам Буше») совместно с Виктором Пастуховым запускают «Рыбный день» — приготовление на открытом огне с собственной конструкцией: салака на вертикальном гриле проходит копчение и обжарку до хрустящей корочки, форель запекается на полене.

Виктор Доронин и шеф-повар Денис Котовский представят проект с колбасками собственного производства, особенностью которых является подача: их «прямо при госте шприцуют соусами» (барбекю, перечным, сырным). В меню также заявлена рыбная колбаска из балтийской трески с копченой камбалой.

Отдельный акцент — на локальной кухне. Рыбное бистро «Корюшка» (шеф Илья Носырев) предложит «свежую и доступную рыбную гастрономию Балтийского моря»: уху из трех видов рыб, фиш-энд-чипс, корюшку фри с соусом тартар, жареную корюшку и сугудай из скумбрии.

Кафе «Гнездо» из Зеленоградска, отмечающее пятилетие, представит паэлью в большой сковороде, балтийскую корюшку и салаку, форшмак из сельди с бородинским хлебом и уху в казане. В этом году, как отмечается, команда уже поставила рекорд на Дне корюшки.

Проект SunMoon привезет конструкции для приготовления мантов, но с авторскими рыбными интерпретациями: бейгл со щукой, бургер с форелью слабой соли и сливочно-икорным соусом, шаурму с гребешком и королевской креветкой, а также «ФИШбармак».

Также в фестивале участвует Red Chili — проект, который работает с рыбой и морепродуктами в темпуре: в меню хрустящая корюшка, тартар из судака и креветки с кисло-сладким соусом. Tamago Izakaya представит десерты из готовящегося к открытию кафе на набережной Зеленоградска.

«С 2023 года на ФИШтивале проходит конкурс гастросувениров Калининградской области. В этом году в состав жюри вошла Ольга Сюткина — историк русской кухни, автор восьми книг о традициях и истории русской кулинарии, часть из которых издана за рубежом, в том числе лондонским издательством FUEL Publishing. Ольга также является председателем Московского отделения Гильдии мастеров пряничного дела — немаловажный факт, учитывая, что пряники традиционно занимают особое место среди участников конкурса», — сообщают организаторы.

Отдельным блоком станет конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни, который проведут «Новый Калининград» и объединение «Уличная еда России». «Наша общая задача — составить гастрономический портрет региона», — отмечают организаторы. Лучшие рецепты выберут калининградские шеф-повара, которые затем представят блюда вместе с авторами на площадке фестиваля.

ФИШтиваль пройдет на Музейной аллее в Зеленоградске (ориентир — станция «Приморье»). Вход на все мероприятия свободный. 0+