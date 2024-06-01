Зонтики, шезлонги и сапы: как пляжи подготовились к купальному сезону-2024 (фото)

В субботу, 1 июня, на калининградском взморье стартовал пляжный сезон-2024. В 4 муниципальных образованиях области 10 пляжей получили первую категорию. «Новый Калининград» посетил пять из них и посмотрел, чем места для купания смогут удивить отдыхающих этим летом.



Балтийск

На центральном городском пляже обновили инфраструктуру. Теперь тут есть пандус, деревянные пешеходные дорожки в некоторых местах заменили. Туристам предлагают бесплатные муниципальные зонтики. Если хочется полежать с комфортом, то можно взять в аренду другие зонтики, а также шезлонги и полотенца.

Вскоре власти обещают оборудовать пляжную зону у арт-деревни Витланд. Начальник отдела ГИМС Балтийска Сергей Константинов предложил установить там несколько спасательных постов. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак подчеркнул, что это нужно постараться сделать до конца месяца.

Янтарный

Центральный пляж посёлка к новому сезону преобразился практически полностью. На берегу отдыхающим предлагаются, как отметили власти, «местные Мальдивы»: много зонтиков с шезлонгами, места для душа и питьевые фонтанчики. Пешеходная инфраструктура в виде деревянных дорожек также обновилась. На адаптивном пляже в Янтарном маломобильные отдыхающие смогут беспрепятственно подойти к воде.

Единственная проблема места — отсутствие волонтёров, которые умеют работать с этой категорией населения. О ней сообщила администратор пляжа Алёна Фадеева. Ермак посоветовал ей написать письмо в правительство региона с указанием необходимого количества специалистов, которых местные власти смогут оформить официально.

Пионерский

На одном из самых популярных пляжей калининградского взморья также обустроили зону с бесплатными муниципальными зонтиками и шезлонгами. Недалеко от них оборудовали душевую и питьевые фонтаны. Люди с ограниченными возможностями подойдут к воде по специальному спуску. Напомним, парковка на улице Портовой возле спуска к побережью с понедельника, 3 июня, станет платной.

«Мне кажется, самое популярное место будет для калининградцев, потому что туристы не всегда про Пионерский знают», — отметил Ермак на рабочей встрече с главой местной администрацией Леонидом Шибаевым.

Зеленоградск

Пляж «Гнездо» тоже сделали доступным для маломобильных отдыхающих. Другой пляж («Резиденция») оборудовали прокатными шезлонгами и зонтиками. На нём же отдыхающие смогут арендовать сап-борд: для этого необходимо найти прокатную точку, сканировать QR-код и оплатить. Руководители проекта отмечают: если не вернуть сап в течение часа, то автопродление произойдёт автоматически.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград