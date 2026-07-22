Туротрасль: в Калининграде число апартаментов для туристов выросло почти в пять раз

За последние несколько лет количество апартаментов для размещения туристов в Калининградской области увеличилось почти в пять раз — с 1,5 тыс. до более чем 7 тыс. объектов. При этом именно рост такого предложения гостиничный бизнес называет одной из причин снижения загрузки отелей. Об этом заявили участники пресс-конференции в РИЦ ТАСС.

По словам руководителя информационного центра туризма Калининградской области Галины Офицеровой, значительное увеличение числа апартаментов сказалось на рынке размещения. «Почему еще просадка у наших отельеров? Очень большое количество апартаментов появилось в городе. Если три-четыре года назад на сайтах объявлений можно было увидеть 1,5 тыс. апартаментов, то сейчас уже более 7 тыс. апартаментов в Калининградской области», — сказала Офицерова.

Она отметила, что сами апартаменты также не избежали снижения спроса. «Они, кстати, тоже не очень хорошо сейчас загружаются», — добавила руководитель информационного центра.

Эксперт по стратегическому планированию и управлению проектами в сфере туризма Дарья Шахматова рассказала, что многие туристы сегодня выбирают именно апартаменты, поскольку они стоят дешевле гостиниц. «К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что чаще всего наши гости выбирают серый сектор апартаментов. Цена у них действительно занижена, и, к сожалению, отели не могут конкурировать с таким количеством объектов и их ценовой политикой», — пояснила она.

По словам Шахматовой, еще одной тенденцией этого сезона стало сокращение глубины бронирования. «Сейчас отмечается такая тенденция: глубина продаж минимальна — одна-две, максимум три недели. Поэтому мы должны подстраиваться под данные условия», — сказала она.

Напомним, что в начале июня министр культуре и туризму Андрей Ермак сообщал о просадке турпотока на майские праздники, однако сообщал, что власти продолжают рассчитывать на рост турпотока в летний период на 7% по сравнению с прошлым годом. В начале июля он сказал, лето-2026, судя по бронированию отелей, будет менее выгодным для калининградских отельеров по сравнению с прошлым сезоном.

Ранее директор информационного центра туризма области Галина Офицерова в прямом эфире в РИЦ ТАСС заявила, что в первом полугодии 2026 года турпоток в Калининградскую область сократился примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад отмечают в туристско-информационном центре, а также представители гостиничного и ресторанного бизнеса.