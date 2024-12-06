Цирк, фокусы и танцы: во сколько обойдется новогодняя ночь в ресторанах

«Новый Калининград» на этой неделе продолжил изучать меню новогодних вечеринок в ресторанах региона. Как мы выяснили ранее, самые дорогие «гламурные» party запланированы в отелях. Впрочем, не сильно отстаёт от них и ресторанный ценник. Тех, кто готов расстаться всего за одну ночь с парой десятков тысяч рублей, дружно зазывают заведения как в Калининграде, так и в курортных городах.

«Резиденция королей» — до 20 тыс. рублей

«Грандиозная новогодняя вечеринка с более чем 1000 гостей» анонсирована в зале «Роял Парк» развлекательного комплекса «Резиденция королей». Гостей приглашают «на борт „Королевских авиалиний“». В указанную стоимость обойдётся билет «первого класса». «Бизнес-класс» «полетит» в Новый год за 18 тыс., «стандарт» — за 15. «Субсидированные билеты» со скидкой 10% можно было приобрести не позднее чем за 2,5 месяца до главной ночи — очень по-калининградски.

За «гастрономические специалитеты» разных стран отвечает шеф-повар. В меню в числе прочего рыбное плато из благородных сортов рыб и солёный арбуз из кадушки. Из развлечений предлагаются «эксклюзивные театральные и танцевальные постановки, шоу воздушного цирка, яркие музыкальные коллективы». «Для самых юных пассажиров будет работать отдельная детская зона со своей красочной программой», — зазывает анонс.

«Тёрн» — от 15 тыс. рублей

Отпраздновать Новый год «в азиатском стиле» предлагает светлогорский ресторан «Тёрн». В меню от шеф-повара в числе прочего ферментированная пекинская капуста, гедзе со свининой в карамели из мисо-пасты, рваное бычье сердце в ореховом соусе и новогодний торт. Детям от 6 до 12 лет за семь тысяч рублей предложат салат «Сказочный крабик», «рыбные котлетки», моти и прочее. В стоимость входят «профессиональный ведущий и DJ», поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыш, подарки и аниматоры для детей. Впрочем, продлится вся эта «сказка» недолго — до часа ночи.

«Гравлакс» — от 14,9 тыс. рублей

Ресторан «Гравлакс» в Светлогорске предлагает в новогоднюю ночь «насладиться локальной кухней и премиальными напитками, получить незабываемые эмоции и загадать желание дважды: по московскому и по калининградскому времени».

«Вас ждут: авторское новогоднее меню, зажигательная ведущая и DJ, саксофон, шоу-балет, выступление кавер-группы, весёлые конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки», — обещают организаторы. В детский билет стоимостью 8,9 тыс. рублей включены аниматор с интерактивными играми, фокусами и танцами, а также подарки.

«Геркулес» — до 11 тыс. рублей

Семейный ресторан «Геркулес» в Калининграде сделал акцент на детской программе. В неё входят ростовые куклы, «развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой, визуальное шоу и аквагрим для всех, фольгированная дискотека и конкурсы». По словам организаторов, «чада будут под присмотром» (за пять тысяч рублей), тем временем «взрослые смогут отдохнуть». Начало отдыха — в 20:00.

В меню в числе прочего канапе с розовым тунцом, профитроли с красной икрой, салат капрезе и шашлычок из тигровых креветок.

«Дикий Дюк» — от 4 тыс. рублей

Сотрудники таверны «Дикий Дюк» «подготовили настоящее путешествие по странам мира». В Новогоднюю ночь гости заведения смогут «узнать, какими традициями наполнен Новый год». Их ждут «колоритные танцы, национальные костюмы и неповторимая атмосфера». Также обещают «харизматичного ведущего» (кто это будет, при этом не уточняется), Деда Мороза и Снегурочку, конкурсы, поздравления и танцы до утра.

В новогодней столице Калининградской области — Зеленоградске — мы не обнаружили заведений, работающих в новогоднюю ночь. Исключение — рестораны отелей. Поводить хоровод вокруг ёлочки там по карману не каждому. К примеру, главная ночь года в Grand Hotel Royal Lions опустошит ваш кошелёк минимум на 30 тыс. рублей. Гости, снявшие номер с 31 на 1, смогут насладиться «сияющим оазисом роскоши» за 22,5 тыс.