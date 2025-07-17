Дом космонавта Леонова, «Аполло» и «Геркулес»: экскурсия по Ратсхофу

Бывший район Кёнигсберга Ратсхоф по калининградским меркам — весьма обширный, его условная граница пролегает на западе по современной улице Воздушной, на востоке — по Энгельса, на севере — по проспекту Мира, а с юга он ограничивался рекой Преголей. В этом районе можно увидеть старинные здания, Вагонзавод, немецкую мельницу, интересные автомобильные сооружения, также здесь открывается прекрасный вид на порт. Первую часть экскурсии можно посмотреть по ссылке. Сегодня — её продолжение.

Улица Ремонтная





Если не переходить автомобильный мост, а свернуть перед ним на улицу Харьковскую, а потом подняться по лестнице на Ремонтную, то можно оказаться в царстве маленьких разноцветных домиков. Совсем не роскошных, но очень милых, уютных, словно пришедших к нам из мультфильма про гномов.

Интересна эта улица тем, что в одном из стоящих там домиков, на Ремонтной, 1, рос Алексей Леонов — наш легендарный земляк, человек, впервые вышедший в открытый космос. Вот откуда, оказывается, началась дорога к звездам!

А это фрагмент из статьи «Парень с нашей улицы», которая была опубликована в «Калининградской правде» за 19 марта 1965 года:

«Когда мы спросили у прохожего, где находится улица Ремонтная, он ответил: „Вы к Леоновым? Вот их дом“. Этот маленький двухэтажный домик на узкой улочке с прозаическим названием приобрел необычайную известность. Как только по радио передали сообщение о новом подвиге советских парней из Звездного городка, сюда устремились друзья и знакомые семьи Леоновых. В этом домике целых пять лет жил белобрысый парнишка — ученик калининградской школы № 21 (до неё мы еще дойдем — прим. „Нового Калининграда“). Алексей Леонов (Лёнька, как звали и зовут его родные и товарищи), человек, чье имя прогремело сегодня на весь мир».

Клуб «Вагонка» — бывшая Лютеранская кирха Христа

Изначально улица называлась Лохштедтер-штрассе. После войны ее переименовали в Большую Комсомольскую, а потом — в Ремонтную. А вот в честь Алексея Леонова в 1965 году была названа другая, куда более протяженная и широкая улица — Большая Почтовая, бывшая Гинденбург-штрассе.





С улицы Ремонтной выходим на Станочную и двигаемся к кирхе Христа в Ратсхофе, которая была освещена 31 декабря 1937 года. Это последнее построенное в Кёнигсберге культовое сооружение. Автором проекта стал архитектор Курт Фрик, который постарался сделать его простым, лаконичным, но в то же время выразительным.

Во время войны кирха пострадала, но была восстановлена. Правда, в несколько упрощенном варианте. «Здание было увеличено в длину примерно на два метра в восточном направлении, — пишет уже знакомый нам Балдур Кёстер в своей книге. — Крыша получила не такие крутые скаты, а на колокольне вообще появилось плоское покрытие. Внутреннее пространство кирхи полностью перестроили. В большом зале были возведены ряды кресел и сцена».

При советской власти бывшую кирху использовали как Дворец культуры вагонзавода. По данным Государственного архива Калининградской области, первая дискотека там прошла 19 декабря 1977 года. Официальное открытие состоялось через три дня — 22 декабря.

В 1990-е годы клуб «Вагонка» в стенах бывшего ДК быстро стал, как сейчас говорят, культовым местом и одним из самых ярких символов того времени в Калининграде. Здесь гремели шумные вечеринки, выступали известные артисты.





Популярная газета «Новый наблюдатель» в сентябре 1992 года отмечала в своем обзоре, что «самой престижной (в областном центре. — прим. „Нового Калининграда“) пока считается дискотека в „Вагонке“ — в ДК вагоностроительного завода», поскольку там «безусловно лучшая аппаратура и лучший сервис, самая богатая публика». А еще в статье говорилось, что «в день дискотеки все ближайшие к ДК улицы уставлены автомашинами, и вообще, местные жители стараются лишний раз в дискотечный вечер не вертеться в близи „Вагонки“».

В 2010 году здание «Вагонки» было передано в собственность РПЦ, но профиль заведения от этого не поменялся.

Виллы на ул. Нефтяной





С улицы Станочной сворачиваем в переулок Станочный, а затем выходим на улицу Нефтяную — очень маленькую и уютную. Начинается бывшая Пассарге-штрассе увитым плющом фахверковым домиком, а заканчивается двухэтажной на высоком цоколе виллой со сложной черепичной крышей. У виллы есть чудесная большая веранда и башня-ризалит. У веранды двухскатная крыша, у ризалита — шатровая. Присутствуют в этом чудо-теремке и элементы фахверка. Удивительно жизнерадостное здание.

Дом на проспекте Победы, 42

Сейчас в нем располагается дом детского творчества «Родник». Повезло детям, ничего не скажешь. Здесь определенно раскроются любые таланты.





С Нефтяной выходим на Проспект Победы, который раньше назывался Лавскер-аллеей. Здесь имеет смысл обратить внимание на построенный по проекту уже знакомого нам по кирхе Христа архитектора Курта Фрика дом на проспекте Победы, 42.

Характерной особенностью этого здания является наличие массивных ступенчатых щипцов на западном и восточной фасадах. Дом этот довольно безболезненно пережил войну, поэтому уже в 1945 году в нём разместился первый послевоенный универмаг Военторга.

Бывшие кинотеатры — «Аполло» и «Победа»

Позже там довольно долгое время работала администрация одного из ныне уже не существующих районов Калининграда — Октябрьского. Сейчас в этом здании располагаются некоторые подразделения горадминистрации, внизу — магазины.





Рядом со «ступенчатым» домом ничем не примечательное, на первый взгляд, здание с супермаркетом на первом этаже и заведением общепита на втором. На самом деле это знаковое для Калининграда сооружение — бывший кинотеатр «Победа». Его давно нет, но любой водитель маршрутки или автобуса поймет, о чем речь, если его спросить, доедем ли мы до «Победы» или нет.

Изначально это был немецкий кинотеатр «Аполло». После войны его восстановили, серьезно изменив внешне и поменяв название на «Победа». Открытие первого кинотеатра Калининграда состоялось в октябре 1946 года. В 1952 году на фасаде здания появилась мемориальная доска с таким текстом: «В этом районе города 8 апреля 1945 г. войска генерал-полковника Галицкого К.Н., наступавшие с юга, соединились с войсками генерал-лейтенанта Белобородова А. П., наступавшими с северо-запада, и завершили окружение Кёнигсбергской группировки немецких войск».

Кинотеатр после долгих лет выживания окончательно закрылся в 2003 году. Здание продали в частные руки, потом сильно перестроили, но табличка, к счастью, по-прежнему на месте.

Ручей Воздушный и бывший парк «Ратсхоф»

Мы идем дальше по улице Бассейной, которая отходит от проспекта Победы. На нашем пути — мостик через ручей Воздушный. В это трудно поверить, но раньше на месте зарослей, через которые он пробивается, был парк, носивший, как и весь район, название «Ратсхоф». Стараниями Вильгельма Батоцки, который стал владельцем этого участка в 1843 году, там были проложены дорожки, посажены аллеи, имелся даже променад.

От всего этого не осталось, к сожалению, даже следа. Но зато есть надежда, что у городских властей когда-нибудь дойдут руки и до этого весьма милого зеленого уголка, как дошли они до Макс Ашманн-парка, который еще несколько лет назад представлял собой местами трудно проходимый лес.





Школа № 21 на Бассейной, 40 — бывшая Академия художеств





Главная достопримечательность улицы Бассейной — здание бывшей Академии художеств. В 1842 году Кёнигсберг стал третьим городом Пруссии (после Берлина и Дюссельдорфа), где появилась такая академия.

Первое время она располагалась в Художественной школе на Кёниг-штрассе (сегодня улица Фрунзе — прим. «Нового Калининграда»). Новое здание по проекту известного архитектора Фридриха Ларса (1880–1964) было построено на Ратслинден-штрассе в 1919 году. Работы велись целых десять лет. Зато результат прекрасный: обитель муз получилась такая, какая должна быть — легкая, жизнерадостная, с большими окнами, которые делают фасад воздушным, а внутренние помещения — наполненными светом.

Главный вход оформлен полуциркульным окном, которое обрамляют две крылатые женские фигуры. В руках у одной — венок, у другой — рог изобилия. Автор этой композиции Станислав (Станислаус) Кауэр (1867-1943), который больше трех десятков лет работал в академии и даже некоторое время был ее директором.

В советское время в сохранившимся после войны здании разместилась школа № 21, в которой, как уже рассказывалось, учился будущий космонавт Алексей Леонов.

Областной центр культуры молодежи на Бассейной, 42





Стоит отметить, что Академия художеств в Кёнигсберге состояла из целого комплекса зданий. В частности, в него входил Дом скульпторов. Приглядитесь: в нем много общего с 21-й школой — тот же ритм фасадов, та же спокойная простота неоклассицизма. Оно попроще и не так хорошо сохранилось, но зато у него невероятно насыщенная история. Кого только ни видели эти стены!

После войны в бывшем Доме скульпторов долгое время работала труппа местного драматического театра, потом в нём поселились журналисты-телевизионщики и жили до тех пор, пока телестудия не обрела свой дом на Нижнем озере.

С начала 1990-х годов в этом здании квартировался Музыкальный театр, который съехал оттуда в 2011 году в бывший Дворец рыбаков на проспекте Мира. Словом, творческая жизнь здесь всегда била ключом! И еще будет бить. Сейчас это Областной центр культуры молодежи. Но пока он закрыт, идет ремонт, который, впрочем, несколько затянулся.

Барельеф «Геркулес» и пруд «Пионерский»





Если пройти дальше по проспекту Мира, можно выйти к тихому, располагающему к неспешным прогулкам пруду, который называется Пионерским. Раньше он, будучи не менее живописным, именовался более грозно — Хаммертайх, то есть «Молот». Чем руководствовались кёнигсбержцы, называя так этот водоем, достоверно неизвестно. Возможно, дело в том, что в былые времена неподалеку от него было много кузниц, в которых мастера целым днями били молотами по наковальням.

С другой стороны проспекта — шлюз, украшенный барельефом из ракушечника «Геркулес». Это одно из сохранившихся произведений скульптора Станислава Кауэра, которое он создал в 1912-13 годах. Античный герой стоит к зрителям спиной и словно сдерживает поток воды. Мышцы его напряжены, создается впечатление, что Геркулес на пределе. Но в то же время композиция не рождает ощущение тревоги. Наоборот, она как-то успокаивает, умиротворяет. Почему-то веришь, что Геркулес обязательно справится и всё будет нормально. Понаблюдать за борьбой человека со стихией можно, спустившись к ручью по лестнице, ведущей на территорию одного из ресторанов.

Довольно долгое время это замечательное произведения искусства было, если так можно выразиться, предоставлено самому себе. Но в 2007 году его поставили под охрану как «объект культурного наследия регионального значения», после чего привели в более-менее приемлемое состояние.

Есть основание полагать, что Кауэр при создании «Геркулеса» вдохновлялся образом одного из основоположников бодибилдинга — уроженца Кенигсберга Евгения Сандова (1867–1925). По словам научного сотрудника Музея Мирового океана Галины Акимовой, автора книги «Портрет на фоне города: Станислаус Кауэр» (12+), сам скульптор в своих воспоминаниях о Сандове не писал, но известно, что атлет приезжал в Кёнигсберг примерно тогда, когда создавался «Геркулес». Кроме того, у Кауэра есть бюст «Борец», который очень похож на Сандова.

Стоит отметить, что мама у бодибилдера была русская, и он, урожденный Мюллер, взял её девичью фамилию в качестве творческого псевдонима. Судьба у Евгения Сандова была яркая, насыщенная. Как цирковой артист он исколесил почти весь мир и везде имел головокружительный успех. О его трюках ходили легенды. Говорят, однажды он одной рукой поднял штангу, на которой вместо «блинов» с двух сторон были огромные полые шары, в которых сидело по одному, весьма упитанному человеку.

Сандов долгое время жил в США, потом в Англии, совмещая демонстрацию разного рода трюков с пропагандой, как бы сейчас сказали, здорового образа жизни. Умер он в Лондоне при несколько странных обстоятельствах. По одной из версий — надорвался, вытаскивая из кювета свой автомобиль. Что ж, даже у суперлюдей есть предел возможностей...

Ну, а наша прогулка по Ратсхофу окончена. В следующий раз отправимся в другой конец города и погуляем по Понарту. Там есть тоже весьма интересные места.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»