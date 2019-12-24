В Калининграде решили учредить турнир памяти теннисиста Александра Волкова

Александр Волков. Dimatennis84 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Александр Волков. Dimatennis84 / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Международные теннисные соревнования памяти Александра Волкова решили провести в Калининграде. Об этом рассказал пресс-атташе областного министерства спорта Дмитрий Иванов в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

По его словам, президент Федерации тенниса России во время визита в Калининград пообещал оказать поддержку в организации спортивных состязаний. «Турнир [планируется] очень качественный, международный. [Его] собираются провести в следующем году в Калининграде на двух стадионах — „Спартак“ и „Труд“. Это будут именные соревнования. Безусловно, память о Волкове будет сохранена», — отметил Дмитрий Иванов.

Также пресс-атташе минспорта сообщил, что экспонаты, рассказывающие о спортивных достижениях Александра Волкова, размещены в зале славы на стадионе «Калининград». Посетить его можно будет после нового года в рамках экскурсионной программы.

Напомним, теннисист Александр Волков ушёл из жизни в возрасте 52 лет осенью этого года. Прощание с уроженцем Калининградской области прошло в храме Святого Александра Невского. Участие в международных турнирах теннисист начал принимать в 1986 году. В 1990 году он выиграл в первом раунде открытого чемпионата США у Стефана Эдберга (в то время первого номера в рейтинге). В 1993 году Волков вышел в полуфинал открытого чемпионата США, где уступил в трёх сетах Питу Сампрасу. С 2002 года Волков работал тренером сборной России по теннису. Потом тренировал игроков ATP-уровня в Калининграде. 

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