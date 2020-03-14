«Сидите дома»: как Калининградская область борется с «китайским» коронавирусом

В начале весны Калининградская область оказалась одним первых регионов России, в которые проник коронавирус. Инфекцию выявили у местной жительницы, побывавшей в Италии. Спустя пять дней стало известно, что вирусом заразилась и её пожилая мать. У женщины обнаружили заболевание, когда она находилась на вынужденном карантине.



В пятницу, 13 марта, губернатор Антон Алиханов заявил, что из-за ограничительных мер заполнены все боксы инфекционных больниц. Дополнительные койки начали разворачивать в БСМП. Плюс к этому 79 человек, по сведениям региональных властей, находится на домашнем карантине. Рассказываем, как в Калининградской области борются с эпидемией.

Группа риска

«Проживающие на территории области граждане активно ездят за рубеж, и, собственно говоря, это не ограничивается только Польшей и Литвой, с которыми мы граничим, но многие ездят в те же Францию, Германию, и эти страны стали „красными“ в момент, когда там находились наши сограждане. Поэтому те, кто сейчас возвращается, — это самая большая группа риска для нас», — констатировал Антон Алиханов на оперативном совещании в правительстве 13 марта.

На борьбу с коронавирусом в Калининградской области выделили 59,5 миллиона рублей. «Все меры, необходимые в соответствии с текущей обстановкой, предприняты: и дополнительное оборудование [приобретено], и врачи переведены на другой режим работы. Сейчас в пределах тех ассигнований, которые предусмотрены, нам всего хватает. Если будет нужно, у нас есть резервы для того, чтобы предпринимать дополнительные меры. Плюс федеральное правительство тоже, если это будет необходимо, будет обеспечивать нас и оборудованием, и расходными материалами», — заверил глава региона.

С 13 марта за пределы области минимум на месяц запрещено выезжать чиновникам и депутатам. Оперативный штаб, решение которого озвучил Алиханов на совещании в правительстве, решил, что ограничение будет касаться в том числе руководителей местных подразделений федеральных ведомств, помощников парламентариев и представителей органов местного самоуправления. «С сегодняшнего дня, коллеги уважаемые, я скажу жёстко, вам всем запрещено выезжать куда-либо за границу. Вообще, от слова „совсем“, если только на то нет какого-либо специального указания, срочной гуманитарной необходимости», — объявил губернатор.

Остальным жителям Калининградской области покидать регион пока можно, но после «самоизоляции» Польши и Литвы выехать можно либо через последнюю поездом (транзит сохраняется), либо авиатранспортом из «Храброво». При этом власти рекомендовали ограничить вывоз групп детей в зарубежные страны для участия в спортивных, культурных и других массовых мероприятиях. На вопрос о том, не закроют ли Калининградскую область полностью, глава региона расплывчато ответил, что усматривает в этом «определённый резон». «Мне сложно прогнозировать, мы сейчас будем обсуждать этот вопрос с главным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой», — сказал Антон Алиханов (позже стало известно о том, что правительство России приняло решение временно закрыть границы с Польшей и Норвегией — прим. «Нового Калининграда»).

Впрочем, отдельные иностранцы всё ещё считают Калининградскую область одним из наиболее безопасных мест в условиях эпидемии.«У нас были примеры, когда четыре гражданина Южной Кореи заселились в отель, мы их вычислили, нашли и тоже: либо в обсерватор, либо домой. Они уехали. Причём они готовые были — со всеми средствами защиты, с водой. Подготовлены. То же самое — граждане Германии, других государств», — рассказал губернатор.





«Туристический» карантин и замеры температуры

Для тех, кто приезжает в регион из-за рубежа, ввели обязательный двухнедельный карантин. Это касается путешественников (как местных жителей, так и иностранцев), прибывающих из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая, — стран, которые находятся в «красной зоне» по заражению коронавирусом. Вынужденную самоизоляцию можно пережить дома. Если же помещения для такого мероприятия нет, чиновники предлагают провести две недели в лагере «Паруса надежды» в Светлогорске. Там, как утверждают в правительстве, созданы все необходимые условия для проживания 50 человек в условиях карантина. В каждом номере есть туалет, душевая и спальная комнаты. Постояльцам предоставляют горячее питание.

В ближайшее время в регионе прогнозируют вспышку инфекции. «У нас в течение нескольких дней, я думаю, пару десятков случаев ещё подтвердится», — высказал опасение Антон Алиханов. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии, в Калининградской области минимизируют количество общественных мероприятий. В частности, власти решили отменить все концерты. Без зрителей, вероятно, будут проходить и спортивные мероприятия.

После того, как коронавирус проник в регион, областное министерство здравоохранения перешло на круглосуточный режим работы. Руководителям калининградских предприятий, организаций и учреждений рекомендовано измерять температуру тела сотрудников и отстранять от работы тех, у кого она повышена. По возвращении домой эти люди должны вызвать врача. В дошкольных учреждениях и школах региона введены «входные фильтры»: детям тоже измеряют температуру перед посещением. В общественном транспорте начали проводить санитарные обработки.

Чтобы уберечься от заражения коронавирусом, Роспотребнадзор советует калининградцам носить одноразовые медицинские маски и стараться как можно реже посещать общественные места. Респиратор следует менять каждые два-три часа. Специалисты рекомендуют избегать близких контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки простуды, и не находиться с ними в одном помещении. Дополнительные меры: чаще мыть руки с мылом, дезинфицировать гаджеты, избегать телесных контактов и пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены.

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекцией сходны с симптомами обычного гриппа. Это высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея. При их проявлении лучше всего оставаться дома и вызвать врача.