Из-за коронавируса в Калининградской области хотят отменить все концерты

Из-за ситуации с коронавирусом общественные мероприятия в Калининградской области планируют сократить до минимума. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил губернатор Антон Алиханов на встрече с редакторами региональных СМИ.

«Пока есть намерение, наверное, вообще все концертные мероприятия и так далее отменить. Не знаю, будем ли отменять мероприятия, связанные с празднованием Дня штурма Кёнигсберга. Там всё-таки есть особенность. Если они проводятся на открытом воздухе, наверное, их можно будет проводить, но сказать однозначно, будут они проводиться или нет, мы не можем», — сказал Алиханов.

По официальным данным, в Калининградской области выявлено два случая заражения коронавирусом. Инфекцией заразились жительница региона, побывавшая в Италии, и её родственница. Второй случай зафиксировали, когда женщина находилась на карантине в стационаре.

Из-за ситуации с эпидемией Антон Алиханов заявил, что по итогам заседания оперативного штаба принято решение запретить чиновникам выезд за пределы региона. Ограничение касается в том числе представителей органов местного самоуправления, руководителей территориальных представительств федеральных ведомств, а также депутатов облдумы и их помощников. В беседе с журналистами Антон Алиханов высказал мнение, что может быть «определённый резон» и во введении запрета на выезд для всех жителей области.