Новый директор «Балтики»: у команды большие шансы остаться в РПЛ

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«Балтика» имеет большие шансы остаться в Российской премьер-лиге, заявил новый генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов в интервью «Балтик +».

«Большие [шансы]. Честно скажу, я даже сотрудникам запрещаю думать о чем-то нехорошем. Однозначно все получится, и в этом должна быть уверенность, с этого начинается путь к успеху», — считает Измайлов.

По его словам, в ближайшее время команду ждет укрепление новыми игроками. «Однозначно трансферы будут. Могу точно сказать болельщикам, их будет несколько — очень много зон и линий на футбольном поле требуют усиления. Но давайте чуть-чуть подождем, потому что еще даже не открылось трансферное окно. И в интересах клуба сейчас называть фамилии или позиции, я считаю, неправильно», — сказал руководитель «Балтики».

О назначении калининградской команде нового директора стало известно 11 декабря. Возглавлявший клуб с 2021 год Кирилл Волженкин покинул пост, как заявили в пресс-службе «Балтики», по собственному желанию. Через несколько дней футбольный клуб расторг трудовой договор с капитаном команды Асланом Дудиевым. Также «Балтики» потеряла одного из лучших бомбардиров — Тамерлана Мусаева. Игрока выкупил московский ЦСКА.

Сейчас калининградская команда находится в зоне вылета РПЛ, занимая 15 место из 16. Весенняя часть сезона стартует в середине марта следующего года. Первым соперником балтийцев станет «Краснодар».

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