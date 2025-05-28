Талалаев рассказал, легко ли «Балтике» будет закрепиться в Премьер-лиге

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев считает, что его клубу будет легко закрепиться в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом наставник заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он пояснил, что у «Балтики» хорошие финансовые условия, что позволит подписать в команду качественных футболистов, способных усилить клуб. При этом усиление, со слов Талалаева, требуется также в медицинский и тренерский штабы. В команде важно соблюдать баланс опытных и молодых игроков. Тренер пояснил, что, когда он разрушается, начинается неоправданная потеря очков.
«Мы очень внимательны к селекции. Будем решать с руководством, кто нужен нам: молодые голодные или опытные и стреляные. Легко будет закрепиться в РПЛ? Да, потому что для нас РПЛ — это любовь. Мои футболисты — самые лучшие!» — отметил Талалаев.
В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.В следующем сезоне «Балтика» примет участие в розыгрыше Российской Премьер-лиги. Ранее Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство РПЛ. При этом генеральный директор Равиль Измайлов заявил, что клуб намерен увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026.