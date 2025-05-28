Талалаев рассказал, легко ли «Балтике» будет закрепиться в Премьер-лиге

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев считает, что его клубу будет легко закрепиться в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом наставник заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он пояснил, что у «Балтики» хорошие финансовые условия, что позволит подписать в команду качественных футболистов, способных усилить клуб. При этом усиление, со слов Талалаева, требуется также в медицинский и тренерский штабы. В команде важно соблюдать баланс опытных и молодых игроков. Тренер пояснил, что, когда он разрушается, начинается неоправданная потеря очков.

«Мы очень внимательны к селекции. Будем решать с руководством, кто нужен нам: молодые голодные или опытные и стреляные. Легко будет закрепиться в РПЛ? Да, потому что для нас РПЛ — это любовь. Мои футболисты — самые лучшие!» — отметил Талалаев.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.