«Балтика» объявила о первом трансфере в межсезонье

Фото: ФК Балтика
Фото: ФК Балтика
Все новости по теме: Балтика

«Балтика» объявила о первом трансфере в межсезонье. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, на пять лет в Калининград переезжает воспитанник академии «Црвены Звезды», боснийский полузащитник «Партизана» Стефан Ковач.

«В 2018 году на правах аренды Ковач выступал за сербский клуб ИМТ, а через год подписал контракт с другим белградским клубом — „Чукарички“, где провел более пяти лет (183 матча и 34 результативных балла). В составе этой команды выступал в групповом этапе Лиги Конференций в прошлом сезоне, — сообщает телеграм-канал „Балтики“. — В августе прошлого года права на футболиста выкупил „Партизан“, где центральный полузащитник провел 33 матча (набрал 8 результативных баллов)».

Трудовое соглашение со Стефаном заключено до 5 июня 2030 года.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.

В следующем сезоне «Балтика» примет участие в розыгрыше Российской Премьер-лиги. Ранее Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство РПЛ, при этом закрепиться в высшем дивизионе калининградцам, по его словам, «будет легко». Генеральный директор Равиль Измайлов заявил, что клуб намерен увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter