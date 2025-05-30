«Балтика» объявила о первом трансфере в межсезонье. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, на пять лет в Калининград переезжает воспитанник академии «Црвены Звезды», боснийский полузащитник «Партизана» Стефан Ковач.

«В 2018 году на правах аренды Ковач выступал за сербский клуб ИМТ, а через год подписал контракт с другим белградским клубом — „Чукарички“, где провел более пяти лет (183 матча и 34 результативных балла). В составе этой команды выступал в групповом этапе Лиги Конференций в прошлом сезоне, — сообщает телеграм-канал „Балтики“. — В августе прошлого года права на футболиста выкупил „Партизан“, где центральный полузащитник провел 33 матча (набрал 8 результативных баллов)».

Трудовое соглашение со Стефаном заключено до 5 июня 2030 года.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.