Связующая Ирина Филиштинская покинула калининградский «Локомотив». Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Филиштинская выступала в составе калининградской команды с 2021 года. Вместе с «железнодорожницами» она стала двукратной чемпионкой России. В последнем сезоне Ирина вместе с клубом выиграла также Кубок страны.

«Мы от всего сердца благодарим Ирину за те четыре года в „Локо“, на протяжении которых она радовала нас своей яркой игрой! За эмоции, за страсть, за нескончаемую любовь к волейболу! За ее отзывчивость, позитив и огромный вклад в победы команды! Ты навсегда — в истории „Локомотива“! Желаем успехов в дальнейшем. До новой встречи!» — попрощался «Локомотив».