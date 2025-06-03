Связующая Ирина Филиштинская покинула калининградский «Локомотив». Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.
Филиштинская выступала в составе калининградской команды с 2021 года. Вместе с «железнодорожницами» она стала двукратной чемпионкой России. В последнем сезоне Ирина вместе с клубом выиграла также Кубок страны.
«Мы от всего сердца благодарим Ирину за те четыре года в „Локо“, на протяжении которых она радовала нас своей яркой игрой! За эмоции, за страсть, за нескончаемую любовь к волейболу! За ее отзывчивость, позитив и огромный вклад в победы команды! Ты навсегда — в истории „Локомотива“! Желаем успехов в дальнейшем. До новой встречи!» — попрощался «Локомотив».Ранее «Локомотив» пополнила бразильская нападающая Киси Насименто. Следом за ней в клуб вернулась Анастасия Капралова, проведшая два сезона в Италии. Турецкая диагональная Эбрар Каракурт, доигровщица Ирина Воронкова и нападающая из Доминиканы Алондра Тапиа покинули Калининград. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере.