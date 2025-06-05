Непомнящий об усилении «Балтики» перед РПЛ: клуб должен довериться Талалаеву

«Балтика» должна довериться Андрею Талалаеву в вопросе усиления состава перед стартом Российской Премьер-лиги. Такое мнение высказал экс-главный тренер калининградского клуба Валерий Непомнящий, его слова приводит «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что следил за «Балтикой» в прошлом сезоне. Для успешного выступления в высшем дивизионе клубу необходимо усилить состав, так как уровень Первой лиги ниже. Непомнящий подчеркнул, что уверен в Талалаеве как тренере. То же доверие в его сторону необходимо оказать и руководству калининградцев.

«Хочу сказать, что комплектование команды — это очень интимный и крайне деликатный вопрос. Но учитывая тот опыт, который есть у меня, а это работа и в Первой лиге, и в РПЛ, могу с уверенностью сказать, что руководству нужно довериться главному тренеру. Он как никто другой знает, каких именно игроков нужно подписать клубу, чтобы выполнить поставленные на сезон задачи», — заявил Непомнящий.

Валерий Непомнящий возглавлял «Балтику» в течение 2018 года. При нём калининградцы провели 12 матчей. В них балтийцы одержали три победы, четырежды сыграли вничью и пять раз проиграли.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.

В следующем сезоне «Балтика» примет участие в розыгрыше Российской Премьер-лиги. Ранее Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство РПЛ, при этом закрепиться в высшем дивизионе калининградцам, по его словам, «будет легко». Генеральный директор Равиль Измайлов заявил, что клуб намерен увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026.

На данный момент калининградскую «Балтику» пополнили три футболиста. Первым в клуб перешёл босниец Стефан Ковач. Затем калининградцы подписали нападающего из Нигерии Тентона Йенне. После него «Балтика» заключила договор с защитником Элдаром Чивичем.