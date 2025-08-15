В субботу «Балтика» второй раз на неделе сыграет с «Локомотивом»

В субботу, 16 августа, «Балтика» второй раз на этой неделе сыграет с «Локомотивом». Матч пятого тура Российской Премьер-лиги пройдёт в Калининграде и начнётся в 14:00 (0+). Руководитель пресс-службы клуба Александр Строк в своём телеграм-канале сообщил, что на эту встречу утром в пятницу реализовали 20 тыс. билетов.

К пятому игровому дню чемпионата команды подходят без поражений. «Локомотив» все свои четыре предыдущих матча в РПЛ выиграл, набрав 12 очков. Это позволило команде Михаила Галактионова расположиться на первой строчке турнирной таблицы.

«Балтика», в свою очередь, идёт пятой. У футболистов Андрея Талалаева восемь очков в четырёх встречах. При этом в стартовых турах Премьер-лиги балтийцы стали лучшим атакующим коллективом. Калининградский клуб наиграл на 8,7 ожидаемых голов. По этому показателю «Балтика» обходит «Локомотив» на 1,5 балла (у железнодорожников — 7,2 xG).

В среду, 13 августа, команды провели поединок в Кубке России. Сильнее оказались москвичи. На «РЖД Арене» они забили «Балтике» два безответных мяча. Следует отметить, что на эту игру Андрей Талалаев выпустил экспериментальный состав. Позже он признал, что за «Балтику» «здесь и сейчас» готовы играть до 19 футболистов.

