В субботу «Балтика» второй раз на неделе сыграет с «Локомотивом»

В субботу, 16 августа, «Балтика» второй раз на этой неделе сыграет с «Локомотивом». Матч пятого тура Российской Премьер-лиги пройдёт в Калининграде и начнётся в 14:00 (0+). Руководитель пресс-службы клуба Александр Строк в своём телеграм-канале сообщил, что на эту встречу утром в пятницу реализовали 20 тыс. билетов.

К пятому игровому дню чемпионата команды подходят без поражений. «Локомотив» все свои четыре предыдущих матча в РПЛ выиграл, набрав 12 очков. Это позволило команде Михаила Галактионова расположиться на первой строчке турнирной таблицы.

«Балтика», в свою очередь, идёт пятой. У футболистов Андрея Талалаева восемь очков в четырёх встречах. При этом в стартовых турах Премьер-лиги балтийцы стали лучшим атакующим коллективом. Калининградский клуб наиграл на 8,7 ожидаемых голов. По этому показателю «Балтика» обходит «Локомотив» на 1,5 балла (у железнодорожников — 7,2 xG).