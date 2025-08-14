Талалаев о составе «Балтики»: здесь и сейчас готовы играть 19 футболистов

В составе калининградской «Балтики» в сезоне 2025/2025 готовы играть до 19 футболистов. По остальным спортсменам, кто должен составлять в команде конкуренцию основным игрокам, нужно принимать решения. Об этом на пресс-конференции после матча с московским «Локомотивом» в Кубке России заявил главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев.

В матче с «железнодорожниками» в составе «Балтики» приняли участие игроки, получившие мало игровой практики в прошедших матчах чемпионата и кубка страны. В основном составе вышел 21-летний футболист, перешедший в клуб после первого тура РПЛ. Первую игру в старте также провёл полузащитник Даниил Уткин, а вратарь Иван Кукушкин дебютировал за калининградцев. Во втором тайме на поле появился Кирилл Обонин. Помимо него, игровые минуты получили Амир Мохаммад, Диего Луна и Юрий Ковалёв. Гостевой матч с «Локомотивом» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На пресс-конференции Андрей Талалаев пояснил, что «Балтика» формировала команду, чтобы в ней было «22-23 футболиста плюс молодёжь». В этой обойме из 27 спортсменов должны были находиться игроки, которые могли бы составить конкуренцию основному составу.

«Сегодняшняя игра показывает, что у нас нет такого числа футболистов, но в то же время расширилась чуть обойма, кто вот уже сегодня готов: то есть их не 13-14, а сегодня их, я думаю, 18-19. По остальным надо принимать решения. Пацаны стараются, но если сложно играть на этом уровне в тот футбол, который мы во втором тайме показывали, то здесь уже сложно будет нам как тренерскому штабу. Эти кубковые игры — это ответы до закрытия трансферного окна, куда нам двигаться и какие решения принимать», — отметил Талалаев.

По итогам двух туров Кубка России по футболу «Балтика» не набрала очков и расположилась на последнем месте в своей группе. 16 августа калининградцы сыграют с «Локомотивом» уже в пятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча в Калининграде запланирована на 14:00 (0+). Перед очной встречей в чемпионате команды занимают первое и пятое места соответственно. Железнодорожники опережают балтийцев на четыре очка.