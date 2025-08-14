Талалаев о составе «Балтики»: здесь и сейчас готовы играть 19 футболистов

Андрей Талалаев. Фото: ФК «Балтика»
Андрей Талалаев. Фото: ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

В составе калининградской «Балтики» в сезоне 2025/2025 готовы играть до 19 футболистов. По остальным спортсменам, кто должен составлять в команде конкуренцию основным игрокам, нужно принимать решения. Об этом на пресс-конференции после матча с московским «Локомотивом» в Кубке России заявил главный тренер калининградского клуба Андрей Талалаев.

В матче с «железнодорожниками» в составе «Балтики» приняли участие игроки, получившие мало игровой практики в прошедших матчах чемпионата и кубка страны. В основном составе вышел 21-летний футболист, перешедший в клуб после первого тура РПЛ. Первую игру в старте также провёл полузащитник Даниил Уткин, а вратарь Иван Кукушкин дебютировал за калининградцев. Во втором тайме на поле появился Кирилл Обонин. Помимо него, игровые минуты получили Амир Мохаммад, Диего Луна и Юрий Ковалёв. Гостевой матч с «Локомотивом» завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На пресс-конференции Андрей Талалаев пояснил, что «Балтика» формировала команду, чтобы в ней было «22-23 футболиста плюс молодёжь». В этой обойме из 27 спортсменов должны были находиться игроки, которые могли бы составить конкуренцию основному составу.

«Сегодняшняя игра показывает, что у нас нет такого числа футболистов, но в то же время расширилась чуть обойма, кто вот уже сегодня готов: то есть их не 13-14, а сегодня их, я думаю, 18-19. По остальным надо принимать решения. Пацаны стараются, но если сложно играть на этом уровне в тот футбол, который мы во втором тайме показывали, то здесь уже сложно будет нам как тренерскому штабу. Эти кубковые игры — это ответы до закрытия трансферного окна, куда нам двигаться и какие решения принимать», — отметил Талалаев.

По итогам двух туров Кубка России по футболу «Балтика» не набрала очков и расположилась на последнем месте в своей группе. 16 августа калининградцы сыграют с «Локомотивом» уже в пятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча в Калининграде запланирована на 14:00 (0+). Перед очной встречей в чемпионате команды занимают первое и пятое места соответственно. Железнодорожники опережают балтийцев на четыре очка.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter