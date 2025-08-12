«Балтика» стала лучшей атакующей командой стартовых туров Премьер-лиги

Калининградская «Балтика» стала лучшей атакующей командой начала Российской Премьер-лиги. Статистику по итогам стартовых четырёх туров приводит Opta Russia.

Команда Андрея Талалаева наиграла на 8,7 ожидаемых гола (xG). Это на 1,5 балла больше, чем у лидирующего в чемпионате московского «Локомотива» (7,2 xG). Далее по этому показателю расположились тольяттинский «Акрон» (6,9), петербургский «Зенит» (6,8) и казанский «Рубин» (6,2).

«В среднем „Балтика“ создает моментов на 2.17 гола, за время сбора этой статистики (сезон-2016/17) было лишь две команды с более высоким xG per game: „Зенит“-2020/21 (2.33) и „Зенит“-2019/20 (2.22)», — говорится в сообщении.